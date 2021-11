Talkshowværten James Corden har ved flere lejligheder demonstreret sin kærlighed til musicals.

I sit program har han flere gange opført musicallignende produktioner, og han haft roller i musicalfilmatiseringer af 'Into the Wood', 'The Prom', 'Cinderella' og den meget lidt roste 'Cats'.

Kærligheden til James Corden er dog knap så stor hos de mere end 35.000 personer, som har sat deres signatur på en underskriftindsamling, hvis eneste formål er at afholde filmselskabet Universal fra at caste James Corden til en rolle i deres filmatisering af musicalen 'Wicked'.

»James Corden er på ingen måde egnet til at være med i eller bare i nærheden af produktionen af 'Wicked'-filmen. Og sådan er det,« har manden bag underskriftindsamlingen, Mikel Miller, skrevet.

Og der er altså tilsyneladende en hel del, der er enige i.

Der har umiddelbart ikke været nogen snak om, at James Corden er en del af Universals plan, men i sidste uge kom det frem, at popstjernen Ariana Grande og Cynthia Erivo ville blive en del af filmen, og det har måske sat en skræk i livet hos musicalens fans.

Hverken Universal eller James Corden har forholdt sig til underskriftindsamlingen.

Den originale Broadway-produktionen af musicalen vandt tre Tony Awards, seks Drama Desk Awards og en Grammy.

James Corden har to gange været vært på Tony Awards.

Det var meningen, at 'Wicked'-filmen skulle udkomme i december i år, men den er blevet udskudt grundet corona.