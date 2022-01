Både Tjekkiets og Ruslands ungdomslandshold i ishockey blev lørdag smidt af flyet fra Calgary i Canada til Frankfurt i Tyskland. Det skriver New York Post.

Angiveligt opstod der kaos, da flere af Ruslands spillere begyndte at ryge på flyet, inden det lettede fra Calgary. Mindst en af holdets ansatte nægtede også at bruge mundbind, som reglerne ellers foreskriver.

Ifølge kilder, som The Canadian Press har talt med, blev flypersonalet ved og ved med at forsøge at få personen på det russiske holds trænerstab til at dække sit ansigt, men han nægtede og skruede i stedet voldsomt op for larmende russisk rockmusik på sin telefon.

Optrinet mundede ud i, at canadisk politi blev tilkaldt og både det russiske hold og det tjekkiske hold blev sat af flyet.

Tjekkerne forklarede dog, at deres spillere og ansatte ikke opførte sig på en sådan facon, at de fortjente at blive sat af flyet. Det tjekkiske hold sad bare i umiddelbar nærhed af de russiske spillere og havde tilsvarende grå trøjer på.

Otakar Cherny, som træner det tjekkiske hold, mener derfor at tjekkerne alene blev sat af, fordi det canadiske politi forvekslede dem med russere.

Tjekkerne er blevet forsikret om, at deres spillere ikke skal flyve hjem med samme fly som russerne på et senere tidspunkt.

En passager, som var med på flyet, tweetede ud under hele seancen.

»To timers forsinkelse på turen fra Calgary til Frankfurt. Det russiske juniorhold sidder bagi, forsøger at ryge cigaretter, tager ikke masker på, gør ikke som personalet siger,« tweetede Kathleen Scherf og fortsatte:

»Politiet var massivt til stede på flyet. Vi måtte alle stå af, mens de (spillerne) og deres bagage blev fjernet fra flyet,« skrev hun på Twitter.

Holdene havde været til verdensmesterskaberne i ishockey for juniorer, men de sidste kamp blev aflyst grundet den stigende smitte med covid.