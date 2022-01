Nu også ham?! Mens coronavirussen hærgrer løs i disse måneder, bliver den ene efter den anden smittet kloden over - det gælder også mere eller mindre kendte nuværende og tidligere fodboldspillere.

Tidligere på denne 2. januar kom det frem, at en af de største fodboldspillere nogensinde, Lionel Messi, er blevet 'ramt af 'ronaen', og derfor går glip af PSGs første opgave her i det nye år.

Og nu gælder det så en anden af spillets ædleste og bedste stjerner i historien, nemlig Ronaldo... altså den 'originale' Ronaldo.

Det brasilianske fodboldikon, som leverede noget af det bedste fodbold verden har set i sin karriere fra midt-90erne og op gennem 00erne, er testet positiv. Og nu står han til at gå glip af en stor fest i hjemlandet.

Foto: Marco ALPOZZI Vis mere Foto: Marco ALPOZZI

45-årige Ronaldo, som i 1996, 1997 og 2002 blev kåret til verdens bedste fodboldspiller, er i dag ejer af den brasilianske traditionsklub Cruzeiro, som han købte 90 procent af i sidste måned.

Klubben har planlagt at fejre 101 års fødselsdag med flere store festligheder i disse dage.

Men dem må klubbens nye ejer se langt efter, efter at han har fået en positiv coronaprøve. 'El Fenomeno' var ellers tilset en stor rolle under fejringen.

Ifølge Cruzeiro har Ronaldo milde symptomer og har derfor trukket stikket for at komme sig over virussen.