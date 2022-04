NHL-legenden Mike Bossy er død. Han blev 65 år gammel.

Canadiske Bossy huskes som en af sportens helt store især i 1980erne, hvor han vandt Stanley Cup hele fire gange med New York Islanders, og han betragtes af mange som en af de største legender.

I efteråret stod han frem med den triste nyhed om, at han var ramt af lungekræft og måtte holde en pause fra sit faste job som ekspert hos TVA Sports.

»Det er med stor sorg, at jeg nu bliver tvunget ind i denne obligatoriske arbejdspause. Jeg kan forsikre jer om, at jeg agter at kæmpe med den samme beslutsomhed og entusiasme,« lød det dengang.

Mike Bossy tilbage i 2007. Foto: Frank Gunn Vis mere Mike Bossy tilbage i 2007. Foto: Frank Gunn

Men torsdag aften - skærtorsdag - døde Bossy af sin sygdom, bekræfter hans arbejdsplads TVA Sports.

»Min far elskede hockey, men han elskede allermest livet. Indtil hans sidste rejse holdt han fast. Han ville gerne leve mere end andet,« lyder det fra Bossy-familien i en udtalelse.

Selvom landsmanden Wayne Gretzky måske stjal overskrifterne, gemmer Bossys imponerende karriere lige så vilde bedrifter, inden han stoppede karrieren i 1987.

»Hans drive til at blive den bedste hver gang, han var på isen, var uovertruffen. Sammen med sine holdkammerater hjalp han os med at vinde fire mesterskaber, som var med til at definere historien af vores hold for evigt,« lyder det New York Islanders' præsident Lou Lamoriello.

Bossy efterlader sig sin kone Lucie samt sine to døtre Tanya og Josiane.