For bare tre måneder siden blev han hentet til klubben for at skulle udfylde rollen som en af klubbens topangribere.

Nu er han fyret.

Dermed nåede den 30-årige russer Alexander Torchenyuk kun at spille 14 kampe i ishockeyklubben Odense Bulldogs.

»Det er en beslutning, vi har truffet i samarbejde med Alexander Torchenyuks. Samarbejdet ophører simpelthen, fordi han ikke levede op til hverken sine egne eller vores forventninger,« siger Odense Bulldogs administrerende direktør, Ole Nielsen.

Direktøren fortæller, at klubben i de seneste 14 dage har været i dialog med både Alexander Torchenyuks og hans agent.

»Og vi er nået frem til, at vi gjorde bedst i at lade vores veje skilles her.«

Direktøren forsikrer dog om, at det foregik i god ro og orden.

Da Odense Bulldogs i oktober hentede russeren til byen, lød det ellers, at Alexander har en »masse erfaring« og skulle styrke offensiven med sin store rutine fra hele 298 kampe i den stærke russiske topliga, KHL.