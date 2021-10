Før denne sæson oprustede Odense Bulldogs gevaldigt med ambitioner om at komme i slutspillet i Metal Ligaen efter flere års fravær.

Mandag aften fortsætter jagten på det eftertragtede selskab, når hundene får besøg af Herlev Eagles. Odense Bulldogs skal forsøge at rejse sig efter to nederlag i træk.

Og det er en frustreret direktør, der ser frem til aftenens vigtige opgør.

»Vi har fem spillere ude, og det gør ondt. Fire af dem er udlændinge, der skulle bidrage og gøre en forskel, så det er et stort slag for os,« siger Ole Nielsen, der er godt træt af den række af skader, der har ramt holdet siden sæsonstart.

»Vi har ikke på noget tidspunkt spillet med stærkeste opstilling,« fortsætter direktøren til B.T.

Alligevel har Odense Bulldogs været konkurrencedygtige.

»Jeg har set, at vi på trods af skader har slået Frederikshavn, der er tophold i ligaen. Betingelserne har gjort det svært, og vi slider hårdere på folk, men vi har gjort en rigtig god indsats.«

I fredags offentliggjorde Odense Bulldogs, at man havde hentet den 24-årige finske forward Topi Piipponen som en gedigen forstærkning fra den bedste finske liga.

Finnen leverede strålende i sin debut lørdag mod Aalborg, hvor han scorede sit første mål.

Men så fik han en stav i hovedet og brækkede kindbenet.

»Man tænker, 'hvad har vi gjort?'. Vi får en ny spændende spiller ind, der gør det godt, og to dage efter han er kommet til klubben, er han på sygehuset. Det er helt paradoksalt, og vi er lidt rystede. Både den ene og den anden ryger ud med skader, når vi forsøger at forstærke os,« siger Ole Nielsen.

»Selvfølgelig er skader en del af gamet, og der plejer at være 1-3 mand ude, men vi har konstant haft 3-7 mand ude.«

Ole Nielsen mener alligevel, at det går den rigtige vej for klubben. Nu gælder det om at skabe mere stabilitet i præstationerne.

»Og fansene kan se frem til meget mere, når vi bliver skadefri og kan stille i stærkeste opstilling. Så får vi et slagkraftigt hold,« siger direktøren.

En af de spillere, der misser aftenens kamp er russiske Alexander Torchenyuk, der netop er skiftet fra den bedste russiske liga. Torchenyuk har dog ikke fået visum endnu, men det får han ifølge Ole Nielsen i løbet af ugen, så han kan være med til næste kamp fredag.

»Det er faktisk gået okay med at få visum til ham. Jeg havde frygtet, det ville tage længere tid.«

Odense Bulldogs tager imod Herlev Eagles mandag klokken 19. Kampen kan ses på TV 2 Play.