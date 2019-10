Anklagemyndigheden hos Nordjyllands Politi rejser nu tiltale mod Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks.

Det sker som følge af at han slog Lucas Bjerre Rasmussen fra Odense Bulldogs i hovedet under en kamp.

Allerede kort tid efter episoden fik Kristian Jensen to måneders karantæne fra isen af Disciplinærudvalget, og nu kan der altså komme yderligere konsekvenser.

'Nordjyllands Politi traf den 24. september 2019 beslutning om at rejse sigtelse for vold mod den 23-årige ishockeyspiller efter at have undersøgt de nærmere omstændigheder omkring voldsepisoden på isen. Efter endt efterforskning blev sagen overdraget til anklagemyndigheden, der så altså nu har fundet grundlag for at rejse tiltale i sagen,' skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under kampen mellem Odense og Frederikshavn. Foto: Odense Bulldogs Vis mere Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under kampen mellem Odense og Frederikshavn. Foto: Odense Bulldogs

Det betyder, at sagen nu bliver sendt til Retten i Hjørring, oplyser politiet, der ikke har flere kommentarer til episoden, der fandt sted den 20. september.

18-årige Lucas Bjerre Rasmussen var i kamp for Odense Bulldogs, da han endte i en slåskamp mod Kristian Jensen. Lucas Bjerre Rasmussen blev revet ned, og han mistede hjelmen i faldet. Efterfølgende modtog han et slag i hovedet fra Kristian Jensen, og det slag gjorde den 18-årige bevidstløs.

Efterfølgende måtte Lucas Bjerre Rasmussen behandles på banen og sendes til observation på hospitalet, hvor meldingen lød på en kraftig hjernerystelse, og siden fortalte blandt andet Lars Schmidt, der er ishockey-fan, at han havde valgt at anmelde Kristian Jensen for vold.

I slutningen af september fortalte direktøren for Frederikshavn White Hawks, Henrik Andersen, at de ikke havde forventet, deres spiller ville blive tiltalt for vold.

»Vi er overraskede over, at det er kommet så vidt,« sagde Henrik Andersen, der også godt mærkede den store dækning fra medierne.

»Mange har været ude og sige, at han skal meldes, så det kommer ikke som en overraskelse, da vi godt vidste, hvor det pegede hen af. Vi havde ikke troet, at det ville gå sådan her fra starten, men i løbet af de sidste dage havde jeg en anelse om, at det ville ske,« sagde han til B.T. den 25. september.

Direktøren understregede også, at klubben tog afstand fra Kristian Jensens handling på isen, og de undskyldte også for episoden.

Dog mente Frederikshavn White Hawks også, at spilleren var udsat for en 'hetz'.