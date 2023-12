Musikeren Sean 'Diddy' Combs bliver for fjerde gang anklaget for overgreb og voldtægt på tre uger.

En anonym kvinde anmelder ham nu for gruppevoldtægt og sextrafficking, da hun var blot 17 år gammel.

Det skriver Page Six, der har set retspapirerne.

På det sociale medie 'Instagram' afviser den 54-årige musiker alle anklager, der er rettet mod ham.

'Nok er nok. De sidste par uger har jeg i stilhed set til, mens folk forsøger at dræbe min karakter, ødelægge mit ry og min arv,' indleder han opslaget, og tilføjer:

'Lad mig være helt tydelig: Jeg har ikke gjort nogen af de forfærdelige ting, som jeg bliver anklaget for. Jeg vil kæmpe for mit navn, min familie og for sandheden.'

View this post on Instagram A post shared by LOVE (@diddy)

Den seneste anklage kommer fra en anonym kvinde, der påstår, at hun som 17-årig blev drugged og voldtaget af den dengang 34-årige Sean 'Diddy' Combs, hans mangeårige ven Harve Pierre og en tredje uidentificeret mand i 2003.

Ifølge retspapirerne, forklarer den anonyme kvinde, at overgrebet har påvirket hende i en sådan grad, at det har betydet 'følelsesmæssig lidelse og skamfølelse, som har plaget hendes liv og personlige relationer i 20 år.'

Hun var angiveligt på et diskotek i Detroit med nogle venner, da hun mødte Harve Pierre, der fortalte hende, at hun var 'lækker,' og at hun derfor blev nødt til at møde hans ven, nemlig Sean 'Diddy' Combs.

Musikeren befandt sig dog i New York, derfor blev hun tilbudt at flyve med hen til ham. Hvilket hun sagde ja til.

Da hun ankom til musikstudiet i New York med Harve Pierre og den tredje ukendte mand, blev hun angiveligt hurtigt tilbudt diverse stoffer og alkohol.

'Som natten skred frem, blev den 17-årige mere og mere beruset til det punkt, hvor hun umuligt kunne have givet samtykke til at have sex med nogen, og slet ikke med en, der var dobbelt så gammel som hende,' står der, ifølge mediet, skrevet i retsdokumenterne.

Hun påstår, at hun først blev voldtaget på et badeværelse af Sean 'Diddy' Combs, hvor der efterfølgende opstod en gruppevoldtægt med de øvrige mænd.

'Da den ukendte mand var færdig, tog Hr. Pierre sin tur med at voldtage den 17-årige og tvang hende efterfølgende voldsomt til at give ham oralsex, hvorunder hun blev kvalt og kæmpede for at trække vejret,' står der, ifølge mediet, skrevet i anklagen.

Hun blev herefter angiveligt hjulpet ind i en bil, da hun 'knap nok kunne stå op,' som kørte hende tilbage til lufthavnen.

I anklagen er der også vedhæftet flere billeder fra aftenen, der bekræfter, at den 17-årige var i Sean 'Diddy' Combs studie i New York med de to andre mænd.

Denne anklage kommer efter flere andre kvinder påstår, at han har voldtaget dem.

Han er tidligere blevet beskyldt for at have bedøvet og begået seksuelt overgreb på en universitetsstuderende i 1991.

Før det blev han af sin tidligere kæreste, R&B-sangeren Cassandra Ventura anklaget for løbende vold, seksuelt slaveri og voldtægt. Det søgsmål har han indgået forlig i.