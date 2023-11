Greve Cayetano Martínez de Irujo, der var gift med kronprins Frederiks veninde Genoveva Casanova fra 2005 til 2007, har nu udtalt sig om billederne i Lecturas, hvor den 47-årige model og tv-personlighed ses med kronprins Frederik.

Det gør greven til journalist Aurelio Manzano, der medvirkede i programmet 'Fiesta' med Emma García, der er blevet citeret i flere spanske medier.

Her fortæller han, at tror på sin ekskones udlægning af sagen.

Han siger, hun har hans 'ubetingede støtte', og at han derudover håber, at der snart bliver sat en stopper for 'usande informationer, der kommer ud', da det sidste han ønsker, er, at det skal påvirke hans ekskone eller deres børn – tvillingerne Amine og Luis.

Genoveva Casanova har udtalt, at hun benægter alle udsagn om, at der skulle være en romantisk forbindelse mellem hende og den danske Kronprins.

Genoveva er flygtet fra sit hjem i Madrid for at være i fred fra medierne. Foto: Gtres/Splash/Ritzau Scanpix

Kongehuset har efterfølgende beskrevet det spanske medies historie som 'rygter og insinuationer', mens Genoveva Casanova har benægtet antydningen af romantik, som hun har kaldt 'blottet for sandhed' og 'ondsindet'.

»Jeg vil gerne gøre det meget klart, at jeg ikke har noget forhold til ham, som der bliver påstået.«

»Vi er venner, og billederne beviser ikke noget som helst. Bortset fra for dem, der ønsker at fordreje billederne og se noget, der ikke er der. Vi har fælles venner, og jeg går ikke rundt og fortæller folk, hvem mine venner er,« lød det.

Hun har også udtalt, at hun vil sagsøge mediet Lecturas, der bragte billederne af de to sammen, hvis de ikke kommer med en berigtigelse.

Selvom Genoveva Casanova er født i Mexico, har hun også danske familiære forbindelser.

