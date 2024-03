Det begyndte som en opsigtsvækkende forsvindingssag og har siden udviklet sig til det, man formoder er en tragisk drabssag.

Nu er det kommet frem, at den mistænkte skal have købt vægte og en vinkelsliber under to ture til en afsides landejendom.

Det skriver både det australske medie 9 News og BBC.

Det var torsdag i sidste uge, at det australske politi indviede offentligheden i den mystiske – og potentielt tragiske – sag om tv-værten Jesse Baird og hans kæreste, Luke Davies.

Parret forsvandt i sidste uge. Luke Davies (venstre) og Jesse Baird (højre). Foto: Jesse Baird / Instagram Vis mere Parret forsvandt i sidste uge. Luke Davies (venstre) og Jesse Baird (højre). Foto: Jesse Baird / Instagram

I første omgang blev de meldt savnet under mistænkelige omstændigheder, men siden er en række grufulde detaljer blevet frigivet.

Blandt andet blev det efterfølgende meldt ud, at man havde fundet store mængder blod i tv-værtens hjem i Sydney-forstaden Paddington, og senere kom det frem, at man mistænkte, at han og kæresten var blevet dræbt, hvorefter deres lig skulle være blevet skjult.

Fredag tog sagen endnu en rystende drejning, da det kom frem, at en politibetjent havde meldt sig selv.

Der er tale om den 28-årige Beau Lamarre-Condon, som tidligere har dannet par med Jesse Baird.

Man mener, at den anholdte skal have brugt sin tjenestepistol til at begå drabene.

Men selvom han har meldt sig selv, har det lokale politi – NSW Police Force – meldt ud, at han har nægtet at hjælpe efterforskningen med at finde ligene.

Siden har sagens efterforskere været i gang med at sammenstykke hele sagens puslespil for at finde frem til de to mænd – og nu er det kommet frem, at Beau Lamarre-Condon i dagene efter de formodede drab skal have foretaget flere ture til en afsides landejendom i byen Bungonia.

På de ture skal han blandt andet have købt vægte og en vinkelsliber, lyder det.

Her ses det australske politi arbejde ved det formodede gerningssted i Paddington i Sydney den 23. februar. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses det australske politi arbejde ved det formodede gerningssted i Paddington i Sydney den 23. februar. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er et vidne – en kvinde – der er kommet med de oplysninger til politiet. Kvinden, som er en af den anholdte mands venner, var med ham på en af turene til landejendommen, og hun har efterfølgende kontaktet politiet om det, hun overværede.

Ifølge politiet er hun »ikke involveret i noget« og er en »uskyldig aktør«, som samarbejder fuldt ud med efterforskerne.

Kvinden har fortalt, at hun onsdag i sidste uge hjalp Beau Lamarre-Condon med at købe en vinkelsliber og en hængelås i en lokal isenkræmmerbutik, før de to tog ud til landejendommen, som den mistænkte mand ifølge politiet har en tidligere forbindelse til.

På ejendommen blev vinkelsliberen angiveligt brugt til at afmontere en hængelås, som blev erstattet af hængelåsen, der var blevet købt i byggemarkedet, skriver 9 News.

Politiet oplyser, at vennen blev efterladt ved en port ved ejendommen i en halv time, mens Beau Lamarre-Condon derefter forsvandt i en rum tid i en bil, han havde lejet, før han vendte tilbage, og de to satte kurs tilbage mod Sydney, hvor de kom fra.

Onsdag aften omkring klokken 23 skal Beau Lamarre-Condon ifølge politiet have købt vægte i et stormagasin, før han vendte tilbage til den samme ejendom i Bungonia.

»Vi kan se, at den anklagede klokken 04.30 torsdag morgen forlader Bungonia-området igen,« fortæller vicepolitikommissær Dave Hudson ifølge 9 News.

Søndag begyndte politiet at foretage søgninger ved og på landejendommen – blandt andet i en mindre sø på grunden.

Men selvom der er fokus på Bungonia-ejendommen, er det ikke nødvendigvis der, den mistænkte skal have skjult ligene, forklarer Dave Hudson.

Politiet arbejder nemlig også med en teori om, at Beau Lamarre-Condon kan været blevet mistænksom over for sin ven – og derfor kan være vendt tilbage til landejendommen for at flytte ligene til et andet sted.

Det var mandag formiddag i sidste uge, at der ifølge vidner blev hørt skud ved tv-værten Jesse Bairds hjem i Paddington.

Der blev foretaget et alarmopkald fra Bairds telefon, men opkaldet blev afbrudt, før der blev sagt eller hørt noget.

Politiet formoder nu, at parret blev dræbt den dag – og at den anholdte betjent skal have lejet en bil, som han efterfølgende skal have brugt til at skille sig af med ligene.

Sagen udviklede sig først onsdag, da der blev fundet blodigt tøj og andre ejendele, som tilhører Jesse Baird og hans kæreste, Luke Davies, i en container i byen Cronulla, hvilket fik politiet til at indlede en efterforskning af forsvundne personer.

Drabsafdelingen blev også underrettet.

I forbindelse med en undersøgelse af tv-værtens hjem fandt man »betydelige« mængder af blod.

Dagen efter – om torsdagen – meldte politiet offentligt ud om den rystende sag, som endnu er under massiv efterforskning.