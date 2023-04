Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I november døde Mac Christine McVie, der spillede keyboard og sang i bandet Fleetwood Mac. Nu er dødsårsagen kendt.

Christine McVies døde som følge af en blodprop i hjernen.

Det skriver mediet The Blast, der har fået fat i dødsattesten.

Ifølge dødsattesten led den britiske sanger af atrieflimren (hjerterytmeforstyrrelse, red.) og var blevet diagnosticeret med en aggressiv form for kræft, skriver mediet.

Dødsfaldet blev annonceret af familien tilbage i november, der i en erklæring fortalte, at hun var sovet stille ind på hospitalet efter kort tids sygdom.

I juni fortalte Christine McVie i et interview til mediet Rolling Stone, at hun var ramt af dårligt helbred. I interviewet beskrev hun, at kroniske problemer med ryggen gjorde det svært for hende at stå op.

Christine McVie blev en del af Fleetwood Mac i 1970 – bare tre år efter gruppen blev dannet i 1967.

Hun stod bag nogle af Fleetwood Macs største hits som 'Little Lies', 'Everywhere', 'Don't Stop', 'Say You Love Me' og 'Song Bird'.

I 1998 blev Fleetwood Mac optaget i Rock and Roll Hall of Fame. Samme år annoncerede Christine McVie, at hun forlod bandet – med henvisning til flyskræk og panikanfald som en del af grunden til, at hun var nødt til at stoppe. Hun vendte dog tilbage til bandet i 2014.

Som følge af dødsfaldet meddelte Mick Fleetwood i februar, at Fleetwood Mac ikke længere ville optræde.