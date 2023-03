Lyt til artiklen

Den britiske verdensstjerne Ed Sheeran lader sine fans komme helt tæt på i en ny dokumentarserie 'The Sum Of It All' på Disney+.

Og særligt ét klip fanger fleres opmærksomhed.

For i den kommende dokumentar kommer fans så tæt på Ed Sheeran, at man i den første trailer til dokumentaren ser ham bryde sammen i gråd, mens han sidder i sin bil.

»I spurgte: 'Vil du lave en dokumentar', og jeg sagde: 'Ja, det bliver mig i studiet, og vi spiller koncerter'. Det er ikke, hvad dokumentaren omhandler,« fortæller Ed Sheeran i traileren.

Dokumentarserien følger Ed Sheerans op- og nedture på hans rejse mod den berømmelse, som han har i dag.

Ed Sheeran annoncerede i starten af marts, at et nyt album var lige på trapperne – og her åbnede han op om et år, som ændrede hans liv.

For mens han måtte gennem en retssag for megahittet 'Shape of You' – som han vandt – gennemgik Ed Sheeran noget, der ikke har været delt med omverdenen før nu.

»Inden for den samme måned fik min gravide kone at vide, at hun havde en svulst uden nogen mulighed for behandling før efter fødslen,« fortalte Ed Sheeran i pressemeddelelsen til annonceringen af albummet.

Ed Sheeran optræder til Brit Awards 2022. Foto: Joel C Ryan Vis mere Ed Sheeran optræder til Brit Awards 2022. Foto: Joel C Ryan

Dokumentaren vil ifølge Daily Mail dykke ned i Ed Sheerans hustrus sygdomsforløb og hvordan det påvirkede parret.

I et opslag på Instagram lægger Ed Sheeran ikke skjul på, at han altid har værnet om sit privatliv – og faktisk skulle dokumentaren have handlet om tilblivelsen af albummet 'Minus'.

'Men da mit liv tog nogle uventede drejninger, ændrede albummets emne sig, og det samme gjorde dokumentaren,' skriver Ed Sheeran og fortsætter:

'Den (dokumentaren, red.) blev noget helt andet, end hvad jeg troede den ville blive. Jeg ville give kontekst til albummet, som berører meget personlige ting, vi alle oplever.'

Dokumentarserien om Ed Sheeran får premiere 3. maj 2023 på Disney+ to dage inden udgivelsen af det næste album '-' (minus, red.).