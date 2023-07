Den amerikanske countrymusiker Miranda Lambert finder sig ikke i, hvis hendes publikum er optaget af andet end hendes musik.

Countrystjernen var netop begyndt på sit hitnummer 'Tin Man', da en gruppe piger var i færd med at tage selfies af dem selv til koncerten. Og det synes Miranda Lambert ikke var på sin plads, skriver Fox News.

Derfor afbrød hun hitnummeret for at give pigegruppen en opsang.

»Jeg stopper lige et øjeblik. Disse piger er optaget af deres selfie, og ikke af sangen. Det pisser mig lidt af,« sagde hun.

»Jeg kan slet ikke lide det. Vi er her for at høre noget countrymusik i aften. Jeg synger noget forbandet countrymusik.«

Men det var ikke alle fansne, der var helt enige med 39-årige Miranda Lambert.

For da hun begyndte at synge igen, og nogle af fansne begyndte at juble og fløjte, var der andre, der forlod koncerten i protest.

I en video, der blev optaget fra koncerten, kan man høre en person sige:

DEBATE: Miranda Lambert stopped her concert to scold to fans who were taking selfies while she sang. Were they wrong to take pictures instead of listening to the music? Or their right to enjoy the concert however they want since they paid for it? pic.twitter.com/cTE9VudGeD — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) July 17, 2023

»Lad os gå. Sådan gør man ikke mod sine fans«.

Og at dømme efter kommentarerne på sociale medier, kunne noget tyde på, at Lamberts fans ikke mener, at hun håndterede episoden helt perfekt.

»Jeg elsker Miranda, men hvad?,« skriver en person på TikTok.

»Jeg var gået. De har betalt for at være der. Hvis du ikke vil have billeder, så tillad ikke telefoner. Det er latterligt,« skrev en anden.

Er det okay, at Miranda Lambert afbrød koncerten, fordi en gruppe kvinder tog selfies?

En af kvinderne, som Miranda Lambert irettesatte, den 43-årige Adela Calin, fortalte til NBC News, at hun var forfærdet over situationen.

»Det var højst 30 sekunder. Vi tog billedet hurtigt og skulle sætte os ned igen,« sagde hun og tilføjede:

»Det føltes som om, jeg var tilbage i skolen med læreren, der skældte mig ud for at gøre noget forkert og fortalte mig, at jeg skulle sætte mig tilbage på min plads.«

Calin mener dog, at Lamberts reaktion kan have noget af gøre med den kedelige tendens, der har fundet sted i nyere tid, hvor musikere får kastet genstande op på scenen. En tendens, som flere danske kunstnere også har oplevet.

Både Tessa, Birthe Kjær og Pharfar genkender tendensen.

»Især i år har jeg oplevet at få smidt ting op – alt fra en rød gummibåd til telefoner og beklædningsgenstande af forskellig slags; studenterhuer og solbriller,« forklarede Birthe Kjær til B.T. tidligere på måneden.