Han var ét stort smil, da han fik spørgsmålet.

Og man forstår ham godt. For han er nok den eneste i hele Danmark, der bærer rundt på sådan en oplevelse.

Holger Runes træner, Lars Christensen, glemmer i hvert fald aldrig mandag aften, hvor tenniskometen gik videre til kvartfinalen ved Wimbledon.

Men det er dog ikke kun, fordi danskeren spillede en forrygende kamp på græsunderlaget. Det var i stedet det, der skete uden for banen, der løb med opmærksomheden.

Lars Christensen og kronprins Frederik sad ved siden af hinanden under Holger Runes kamp. Foto: Isabel Infantes/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Lars Christensen og kronprins Frederik sad ved siden af hinanden under Holger Runes kamp. Foto: Isabel Infantes/EPA/Ritzau Scanpix

For her fik han nemlig fint selskab på den berømte Court 1, da kronprins Frederik overværede hele kampen fra Holger Runes boks.

Lige ved siden af Lars Christensen. I mere end tre timer.

»Jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Kronprinsen er sindssygt engageret i sport – og ikke mindst tennis. Og han har også tidligere været med, da Holger vandt French Open for juniorer. Vi havde nogle gode snakke omkring taktik og det mentale,« fortæller Lars Christensen, da B.T. møder ham på tennisanlægget i London dagen derpå.

Det er nemlig ikke hver dag, at man har landets kommende konge som sidemakker.

Og derfor skulle man tro, at der godt kunne snige sig noget præstationsangst ind under huden på tennistræneren.

Men sådan gik det på ingen måde.

»Jeg må indrømme, at det var rigtig behageligt, at han var interesseret i tennis. For det er jo derfor, jeg er der. På den måde var mit fokus 100 procent på banen,« siger Lars Christensen og tilføjer:

»Kronprinsen spurgte blandt andet ind til nogle af de taktiske overvejelser, og han lytter til, hvad der blev kommunikeret frem og tilbage. Han var meget interesseret i de ting, vi kommunikerede med Holger om.«

Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

På tv-signalet kunne man da også se Kronprinsen juble flere gange, mens han rejste sig fra stolen, når Holger Rune vandt den ene vilde duel efter den anden.

Noget, der da heller ikke kunne undgå at blive bemærket i boksen:

»Fra starten af kampen var han vildt betaget af Holgers niveau, og da det begyndte at blive spændende, så blev han bare endnu mere engageret.«

»Jeg kender ham ikke personligt, men han er et meget rart menneske, og han havde stor respekt for det arbejde, vi lavede. En dejlig oplevelse,« afslutter Lars Christensen.

Efter kampen satte Holger Rune da også nogle ord på oplevelsen af at have Danmarks kronprins siddende i sin spillerboks.

Danskeren møder onsdag eftermiddag den spanske verdensetter, Carlos Alcaraz, i kvartfinalen ved Wimbledon.

Den kamp kan du følge live på bt.dk.