Tog man et kig på Holger Runes spillerboks mandag aften, var det ikke ligefrem hverdagskost, øjnene mødte.

For her sad Danmarks kommende konge, kronprins Frederik, og heppede på den unge tennisstjerne.

Og fra sidelinjen kunne han se, hvordan Holger Rune i fire sæt vandt over Grigor Dimitrov i fjerde runde og dermed spillede sig videre til kvartfinalen ved årets Wimbledon.

Noget, der da også fik Kronprinsen til at hive de store klapsalver frem undervejs og efter kampen.

Kronprins Frederik var med i Holger Runes boks. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik var med i Holger Runes boks. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Derfor var det også en glad dansker, der mødte op til pressemødet sent mandag aften dansk tid.

»Det var fantastisk, at Kronprinsen sad der. Han virkede helt vanvittigt pumped. Jeg så, Lars snakkede en hel masse med ham,« lød det fra Holger Rune, inden han tilføjede:

»Han nød det meget, og han var glad for at se kampen. Jeg synes også, det var en rigtig god kamp, så det var spændende. Det føltes godt at have støtte fra ham og familien. Det var en fantastisk kamp at spille.«

Udover fantastisk, så var det da specielt for ham at have Danmarks kommende konge med som støtte.

Det er dog ikke første gang, han møder kronprins Frederik, fortalte danskeren:

»Det er fedt at kunne mærke støtten fra ham og hele Danmark. Han er en super sød person, så det gør det endnu federe. Jeg har mødt ham før og kender ham lidt. Jeg tror, jeg mødte ham første gang i HIK, efter jeg vandt French Open for juniorer, så vi kender hinanden en lille smule. Han er en fed type, så det var nice at have ham med i boksen.«

Holger Rune møder onsdag Carlos Alcaraz i kvartfinalen ved den prestigefyldte græsturnering.

Den kamp kan du følge live her på bt.dk.