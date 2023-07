Han har i forvejen mange ting i sin sportstaske, men der er alligevel én, der skiller sig ud.

For når den danske tennisprins Holger Rune rejser verden rundt i jagten på at blive verdens bedste, så har han en helt særlig følgesvend med.

Overalt, faktisk.

Danskeren bærer nemlig rundt på en dukke fra Ternet Ninja-filmene, som komikeren Anders Matthesen står bag. Og det er der en særlig årsag til.

Holger Rune tager tirsdag hul på årets Wimbledon. Foto: Andy Rain/EPA/Ritzau Scanpix

»I kender godt filmene, ik? Geniale film. Jeg har ninja-dukken i tasken, fordi den har bragt mig lykke. Så ja, den er stadig med mig,« lyder det fra Holger Rune på et pressemøde forud for Wimbledon.

Her afslører han ligeledes, at han i lang tid også havde en anden ting liggende i tasken, der heller ikke ligefrem havde noget med tennis at gøre:

»Jeg har tidligere haft en tandbøjle med mig. Men det var kun, fordi jeg skulle huske at bruge den, da jeg var ved at få rettet tænder.«

Holger Rune skal tirsdag i aktion ved Wimbledon, når han i første runde møder den britiske wildcard-spiller George Loffhagen.

Lørdag nåede danskeren dog lige kortvarigt at give samtlige rød-hvide tennisfans et chok, da han måtte afbryde sin træning på grund af en skade i ryggen.

Det kan du læse mere om