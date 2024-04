Det kom som et chok for alle, da Holger Rune i februar smed en tennisbombe af de helt store.

Tilbage i teamet var nemlig den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou – blot et halvt år efter, at parterne ellers var gået hvert til sit i det, der endte med at blive et særdeles hårdt brud.

Det opsigtsvækkende valg blev truffet efter periode, hvor den danske tennisstjerne var blevet ramt af det ene trænerkaos efter det andet. Men siden tilbagekomsten har det ikke været ret meget, man har hørt til franskmanden. Indtil nu.

For i et interview med B.T. sætter Patrick Mouratoglou nu et par ord på sit comeback i Rune-lejren.

Patrick Mouratoglou er tilbage som træner for Holger Rune. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Patrick Mouratoglou er tilbage som træner for Holger Rune. Foto: Bax Lindhardt

Her afslører han blandt andet, at det var den danske tenniskomet, der tog det første skridt.

Ét opkald blev nemlig afgørende for, at de to parter igen fandt melodien på banen, efter danskeren i efteråret havde kaldt stjernetræneren for »uengageret«.

»Et par dage efter, samarbejdet med Boris Becker stoppede, rakte Holger ud til mig og spurgte, om vi ikke skulle tage en snak over en kop kaffe. Vi har egentlig altid holdt kontakten, og jeg synes, der er en masse tillid mellem os,« lyder det fra Mouratoglou.

Efter en lang snak blev de dog hurtigt enige om, at samarbejdet skulle genoptages.

Med betingelse af, at de begge gik 100 procent ind i projektet denne gang:

»Da vi mødtes, udtrykte Holger sin motivation for at arbejde med mig igen. Jeg har altid holdt af, respekteret og troet på ham, siden han var 13 år. Han er en potentiel mester.«

»Så efter jeg fornemmede, at han var klar til at gøre, hvad det kræver for at nå toppen, besluttede vi, at det var det rigtige,« forklarer franskmanden.

Det var efter US Open-nedturen i september, at Holger Rune valgte at droppe samarbejdet med den franske træner.

Holger Rune og Patrick Mouratoglou under en træning i Monaco. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune og Patrick Mouratoglou under en træning i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

Efterfølgende fulgte flere kaotiske måneder, hvor både Lars Christensen, Boris Becker, Severin Lüthi og Kenneth Carlsen nåede at stå alene i spidsen for det danske stortalent.

Og alt imens kunne Patrick Mouratoglou udefra se det hele gå mere og mere skævt for danskeren.

»Jeg tænkte, at Holger var nødt til at finde den rette person. Han har arbejdet med dygtige trænere og fået en masse erfaring i den her periode, men det er også vigtigt for ham at have den rigtige relation,« siger franskmanden.

Den kaotiske tid på trænerfronten har dog modnet den 20-årige tenniskomet, mener Patrick Mouratoglou:

»Holger er modnet en hel del det seneste år. På en måde er det måske meget godt, at han har oplevet forskellige trænere, tilgange og metoder. Og han ved, at han ingen tid har at spilde.«

Tid spildte Holger Rune dog en masse af i efteråret, da han røg ind i en lang periode med adskillige nederlag i træk efter US Open.

Og op til bruddet med den franske stjernetræner var den danske tennisprins blandt andet utilfreds, fordi han følte, at franskmanden simpelthen ikke havde været der nok for ham.

Noget, der dog er blevet ændret markant på denne gang, forsikrer han:

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Jeg stoler på Holger. Hans målsætninger er høje, og det er tid til bygge et solidt fundament, så han kan indfri dem. Og den eneste måde, man kan gøre det på, er at følge én vej og ét projekt i en periode, som var længe nok.«

Af samme årsag tror Patrick Mouratoglou da også på, at det er i år, at Holger Rune formår at spille sig længere end til en kvartfinale ved en grand slam-turnering.

»Jeg tror på, at Holger kan opnå alt, når hans mindset er det rigtige sted. Det kræver disciplin hver dag samt dét at arbejde i den rigtige retning omkring et udviklingsprojekt for hans spil. Det er den rigtige måde for ham at opnå store ting på,« afslutter han.

I øjeblikket deler Patrick Mouratoglou trænergerningen i Rune-lejren med danske Kenneth Carlsen.

Førstnævnte er dog den primære træner i den konstellation, er meldingen.