Hun sidder der hver eneste gang.

Og derfor mærker hun også nærmest på egen krop, hvor ondt det gør på sønnen.

For mens Holger Rune i øjeblikket gennemgår sin karrieres største krise på banen, sidder hans mor, Aneke Rune, på sidelinjen uden ret mange muligheder for at kunne hjælpe.

En situation, der allerede flere gange har ramt hende hårdt i mor-hjertet den seneste tid, fortæller hun til B.T.

Foto: Bax Lindhardt

»Det er rigtig hårdt at sidde og kigge på, at Holger ikke spiller det tennis, der gør ham glad,« lyder det, inden hun fortsætter:

»Jeg bliver jo bare sindssygt ked af at se, at han ikke spiller sit tennis, som vi ved, at han kan.«

En nærmest uhørt stime af nederlag, adskillige skadesproblemer og alt for meget uro på trænerfronten har i stedet resulteret i mareridtsuger for danskeren.

Uger, hvor det unge stjerneskud har været helt ved siden af sig selv.

Både på og uden for banen.

»Det er jo ikke sjovt at være en ung mand, der rummer god tennis, og så spille så dårligt. Det er skidesvært, når man ved, hvordan han kan spille. Så han har ikke ligefrem været i super humør,« forklarer Aneke Rune og tilføjer:

»I sådan en situation håber man jo, at folk udefra kan hjælpe én. Men der har ikke været noget, der har givet Holger den ro.«

Derfor er der da også særligt én ting, som hun gerne ville have gjort om.

Aneke Rune under årets French Open. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Hvis hun altså kunne.

»Rationelt set, så har ryggen drillet Holger, så vi tog til Asien med kun en enkelt træning i bagagen. Og når man kigger tilbage på det, så står det jo klart, at man aldrig får rigtig trænet ude til turneringer. Det er selvfølgelig let at være bagklog, men jeg ville ønske, vi ikke havde rejst til Beijing for at spille ugen inden Masters 1000-turneringen i Shanghai,« siger Aneke Rune.

Hun og resten af sønnens team har dog på intet tidspunkt overvejet at droppe nogle af de sidste turneringer, som han er tilmeldt resten af året:

»Holger skal ikke trække stikket. Han skal finde sit tennis igen, og det gør han ved at spille kampe og træne.«

Af samme årsag har teamet da også nu sat et sidste mål for de kommende måneder.

»Alt i alt har det været et rodet år, så det vigtigste er, at vi går ud af året med noget, hvor vi kan sige: 'O.k., nu er Holger glad,« afslutter hun.

Holger Rune har tidligere på ugen åbnet op om den store nedtur, han er rendt ind i, over for B.T.

