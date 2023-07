Holger Runes mor var igennem hele følelsesregisteret lørdag aften, da danskeren gik videre til fjerde runde ved Wimbledon.

For efter at have forladt tribunen undervejs i opgøret sammen med sønnens træner, Lars Christensen, blev Aneke Rune nemlig så nervøs, at hun flere gange hev en smøg frem, mens hun stod og lyttede med uden for det stadion, hvor sønnen havde hovedrollen i et gigantisk tennisdrama.

Årsagen var, at hun ikke kunne følge med i den vilde udvikling, som opgøret tog, fordi hun var gået for at give sønnen ro til at fokusere på det, der foregik inde på banen.

Det fortæller hun dagen derpå, da B.T. møder hende på det berømte tennisanlæg i London:

Holger Rune vandt lørdag aften et kæmpe drama ved Wimbledon. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune vandt lørdag aften et kæmpe drama ved Wimbledon. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg stod uden for bane 3 og røg en masse smøger. Hver gang, Holger havde et serveparti, tændte jeg en cigaret, og hver gang, han vandt, blev jeg helt overtroisk.«

»Lars så resten af kampen nede i Players Lounge. Jeg kunne ikke følge med, men jeg kunne høre, hver gang Holger vandt et point, fordi opbakningen var så vild,« forklarer Aneke Rune videre.

Derfor var det da også tæt på ulideligt for hende blot at kunne lytte med, mens det nervepirrende match-tiebreak var i gang.

Et match-tiebreak, som danskeren vandt, selv om han ellers var håbløst bagud flere gange.

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

»Det var jo et mareridt at stå derude. Jeg tænkte flere gange: 'Det er ikke rigtigt, det her'. Og jeg var også lidt slukøret, da Holger var bagud 5-8,« lyder det videre.

Men den unge tenniskomet formåede dog på mirakuløs vis at vende kampen, efter både mor og træner havde forladt spillerboksen.

En beslutning, de traf i fællesskab, lyder det videre.

»Det var Lars, der foreslog, han ville gå, fordi Holger søgte for meget ud af banen. Han kigger op mod os efter hjælp, men vi kan jo ikke spille kampen for ham, selv om vi rigtig gerne vil. Og problemet er, at Holger ikke kan vinde kampen, hvis han søger for meget ud. Han skal forblive fokuseret på banen.«

Holger Runes mor, Aneke Rune. (ARKIVFOTO). Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Runes mor, Aneke Rune. (ARKIVFOTO). Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Og så sagde Lars, han ville prøve at gå, og jeg tænkte: 'Hvem vil Holger så søge hjælp hos? Nok mig. 'Så hvad med, at vi begge forlader tribunen?' foreslog jeg. Og det gjorde vi så,« fortæller Aneke Rune.

Derfor var det da også kun danskerens fysiske træner, Lapo Becherini, og analytiker, Mike James, der kunne sende støtte ned mod banen.

Noget, der endte med at virke, for efter fem sæt og næsten fire timers spil formåede Holger Rune at besejre spanske Alejandro Davidovich Fokina.

Dermed er den danske stjerne klar til fjerde runde ved Wimbledon, hvor han møder bulgarske Grigor Dimitrov mandag aften.

