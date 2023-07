Holger Rune var stiktosset flere gange. Helt ekstremt, faktisk.

Og det fik hans team at føle, da han gentagne gange råbte ud ud mod sin spillerboks undervejs i lørdagens gigantiske drama ved Wimbledon, hvor han gik videre til fjerde runde.

Men efter tredje sæt forlod danskerens mor, Aneke Rune, og træner, Lars Christensen, dog pludselig boksen.

Og de kom ikke tilbage, før den unge tenniskomet havde vundet kampen.

Holger Rune er klar til fjerde runde ved Wimbledon.

På det efterfølgende pressemøde satte Holger Rune dog nogle ord på, hvorfor de to ikke overværede det dramatiske fjerde og femte sæt fra tribunen.

»Jeg ved det ikke. Vi har snakket efter kampen, men ikke om det. Jeg tror mest, det var for at give mig så meget ro inde på banen, så jeg kunne holde fuld fokus,« forklarede den danske stjerne, inden han tilføjede:

»Men det var deres beslutning, og hvis de følte, det var bedre for mig, at de ikke var der til sidst, så er det nok, fordi det var bedst. Alt, hvad der skal til for at vinde...«

Med fraværet af mor og træner, så var det kun danskerens fysiske træner, Lapo Becherini, og analytiker, Mike James, der kunne kommunikere med ham undervejs.

Det var dog ikke noget, der betød al verden, lød det videre fra Holger Rune.

»Jeg tænkte ikke så meget over, at de ikke var der. Det er jo mig, der vælger, hvem jeg gerne vil have, der sidder der.«

Danskeren spillede sig lørdag aften videre til fjerde runde ved den ikoniske turnering i London efter et vanvittigt femsætsdrama mod spanske Alejandro Davidovich Fokina.

Rune overlevede blandt andet to matchbolde undervejs i opgøret, der måtte afgøres i et nervepirrende match-tiebreak.

