Holger Rune fik mandag eftermiddag fint besøg i London.

For selveste kronprins Frederik lagde nemlig vejen forbi årets Wimbledon for at hilse på den unge tenniskomet.

»Er du klar til i aften?’« spurgte Kronprinsen blandt andet.

»Ja, meget klar. Det bliver fedt!« lød det prompte fra den danske tennisstjerne.

Aneke Rune byder kronprins Frederik velkommen. Foto: Jakob Kløcker

Det kom dog ikke som nogen stor overraskelse for Rune-lejren, at kronprins Frederik nåede at overvære det sidste af danskerens træning på det berømte tennisanlæg.

»Vi vidste godt, han ville komme i dag,« fortæller Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, til B.T. efter besøget.

Og derfor tog hun inden besøget en snak med turneringsdirektøren om, at Kronprinsen skulle have adgang til træningsbanerne, så han ikke blev stoppet.

»Det er lidt sjovere at komme 'backstage' end bare at gå rundt herude i 'Royal Box',« lyder det med et grin.

Det royale besøg er da heller ikke et helt nyt bekendtskab, afslører hun videre.

»Hans datter (prinsesse Isabella, red.) spillede jo i HIK, så det er ikke helt nyt med tennisrelationen. Holger har mødt ham flere gange i HIK. Og Isabella var flittig dernede, men nu går hun i gymnasiet. Hun er en dygtig pige, der spiller godt,« lyder de rosende ord fra Aneke Rune.

Hun fortæller ligeledes, at kronprins Frederik ikke kun nøjes med at hilse på Holger Rune på træningsanlægget denne mandag.

Han vil også være på plads mandag aften under fjerderundekampen mod Grigor Dimitrov.

Holger Rune og Kronprinsen fik en kort snak efter mandagens træning. Foto: Jakob Kløcker

»Jeg synes, al dansk støtte er genial. Jeg havde 18 gæstebilletter, jeg kunne give ud, og de er også givet ud til de danskere, der nu er her. Der var mange flere, jeg kunne give til, men vi har ikke flere billetter,« siger tennismoren, inden hun sætter flere ord på støtten fra Kronprinsen:

»Det er da dejligt. Holger er jo dansker, og at få besøg af det danske kongehus er jo dejligt. Vi havde også prins Joachim i Paris til at følge Holgers kampe.«

Ved årets French Open nåede Holger Rune dog ikke at hilse på prins Joachim:

»I år nåede vi det ikke, for Holger røg direkte på de store baner. Så ses man ikke på samme måde som ved de små baner. De sad midt nede på bane 12 forrige år i Paris, altså ham og hans kone. Det, synes jeg, er meget cool, at de går ned og er med, hvor stemningen er, i stedet for at distancere sig.«

Flere fotografer var tidligere på dagen også hurtige til at fange nogle billeder af Kronprinsen, da han tog plads i 'Royal Box' på Centre Court.

Lykkes det for Holger Rune at spille sig videre mandag aften, kan han møde sin gode ven Carlos Alcaraz i kvartfinalen.

Det kræver dog, at verdensetteren selv spiller sig videre fra sin egen kamp mod Matteo Berrettini i fjerde runde.

Du kan følge aftenens Rune-brag live på bt.dk.