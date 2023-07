Holger Rune er kun én sejr fra at kunne møde sin gode ven i en grand slam-kvartfinale.

For vinder danskeren mandagens fjerderundekamp ved Wimbledon, kan der meget vel vente et kæmpe vennebrag bagefter.

Verdens nummer ét, den spanske superstjerne Carlos Alcaraz, der også blot er en enkelt sejr fra en kvartfinale ved den prestigefyldte turnering, er nemlig gode venner med Holger Rune.

De to jævnaldrende tenniskometer har i hvert fald kendt hinanden det meste af ungdomsårene.

Verdens nummer ét, Carlos Alcaraz, er gode venner med Holger Rune. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Verdens nummer ét, Carlos Alcaraz, er gode venner med Holger Rune. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Og derfor håber Holger Rune da også på, at det lykkes for dem begge at gå videre til kvartfinalen, så de kan mødes på den største scene.

»Jeg har ikke nået at tænke så meget på det, men det ville da være perfekt at møde Carlos i en kvartfinale. Vi er to unge spillere, så det kan blive en interessant kamp,« forklarede den 20-årige dansker på lørdagens pressemøde, inden han fortsatte:

»Vi mødte hinanden i Paris sidste år, og han er den bedste spiller i verden lige nu, for han er nummer ét. Så det vil være en fed oplevelse at møde ham.«

Carlos Alcaraz skal i første omgang forsøge at besejre italienske Matteo Berrettini i fjerde runde.

Holger Rune møder ligeledes bulgarske Grigor Dimitrov på det ikoniske græsunderlag mandag aften.

