Der er en masse ting, som ikke bliver vist i 'Paradise Hotel'.

Det fortæller de to deltagere Sille og Patrick H. i denne uges udgave af B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

Eksempelvis kan man ikke få tanket ny snus, hvis man ikke har taget nok pakker med til det mexicanske luksushotel. Til gengæld kan man få alle de cigaretter, man kunne tænke sig. Der er bare særlige regler for, når de skal ryges.

»Det er, fordi nu skal man udsende et godt signal. Men dem, der ryger, de ryger meget. De bliver sendt over i sådan en skammekrog, og når du så sidder der og ryger, så findes du ikke. Det fik vi at vide: 'Du må ikke snakke med nogen, og du må ikke blive snakket til',« forklarer 'Paradise Hotel'-deltageren Sille.

»Der var rigtig mange af de andre, der tager snus, der ikke troede, det ville blive opdaget -– men man kan høre det i mikrofonen,« tilføjer hun.

Men der er mange flere regler, som 'Paradise'-deltagerne skal følge, som klippes fra på tv.

Eksempelvis må deltagerne ikke rejse sig fra bordet, hvor de spiser deres måltider, før produktionen har sagt god for det.

»Det kan vi godt afsløre!! Om morgenen, når vi havde drukket, så var der rigtig mange af os, der havde 'alkomave', og så har man lige spist en masse bacon og Nutella. Men du må jo ikke bare rejse dig, for du ved jo ikke, om der sidder en ny gæst nede på værelset, eller de er i gang med et nyt tema,« forklarer Sille.

Derudover er der endnu en lille ting, der ikke er forbudt, men bare svært at snige sig til, fortæller Patrick H. Det er nemlig at 'gokke'.

»Man kan ikke. Jeg har nogle gange overvejet at gå ned i poolen, men det er fandeme koldt. Den går ikke ligefrem udad, den går indad. Jeg tænkte bare, jeg blev nødt til at holde ud, og så måtte jeg vente til, der kom en dejlig pige ind – og det gjorde Ida. Hun var frisk på Patrick H, så det var lækkert i ti sekunder,« slutter 'Paradise'-deltageren.