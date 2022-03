»Det er så pinligt det her.«

Sådan lyder det fra 'Bagedyst'-dommer Markus Grigo, da han tirsdag gæster B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

Her bliver han nemlig spurgt om, hvorfor han aldrig vil giftes – for det har han fortalt i B.T. to uger forinden.

»Jeg har været gift i næsten 12 år, og så tænkte jeg, at det var det. Det er nok. For mig er det efterhånden sådan, at jeg skal ikke blive gift for at blive mere glad,« forklarer Markus Grigo i podcasten, før han knytter sin pinlige anekdote til historien.

Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff. Vis mere Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff.

For hans kæreste Susanne Christoffersen var åbenbart ikke lige så klar over hans holdninger til ægteskab, som han troede.

»Jeg er ret sikker på, at jeg for nogle år siden sagde til min kæreste: 'Jeg vil desværre aldrig nogensinde giftes, hverken med dig eller med nogen andre, og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke elsker dig, men sådan er det bare, jeg har bare ikke lyst til det, jeg har været der',« fortæller den 52-årige levnedsmiddelteknolog.

Men så faldt kæresten over førnævnte artikel i B.T.

»Så stod der lige pludselig på en forside: 'Grigo vil aldrig nogensinde giftes'. Og så siger min kæreste: 'Øh, det ville jeg da gerne have vidst!'. Og så siger jeg: 'Det er jeg da ret sikker på, jeg har fortalt dig?'. Og det var jeg! Jamen, det var pinligt!« siger Markus Grigo i B.T.-podcasten og griner.

Således så artiklen om, at Markus Grigo ikke ville giftes, ud på henholdsvis forsiden af bt.dk og i papiravisen B.T. Vis mere Således så artiklen om, at Markus Grigo ikke ville giftes, ud på henholdsvis forsiden af bt.dk og i papiravisen B.T.

Hans overbevisning om, at han havde afklaret med Susanne Christoffersen, at han aldrig ville giftes igen, var også tydelig, da han først fortalte om sin holdning til ægteskab for to uger siden i B.T.

»Jeg har været gift før og gør det ikke igen, og det ved min kæreste også. Der var et tidspunkt, hvor hun gerne ville giftes med mig, men i dag er hun helt tilfreds med, hvordan vores samliv er,« lød det med et smil fra Markus Grigo dengang.

Men heldigvis var udsigterne til et samliv uden ringe på fingrene ikke nok til at ryste kæresten gennem seks år af pinden.

I 'Helt væk med Hemmingsen' fortæller Markus Grigo nemlig, at han og Susanne Christoffersen fortsat er kærester – og tilmed har fået hunden Knud sammen.