Markus Grigo danner på sjette år par med kæresten, Susanne Christoffersen. Men 'Bagedyst'-dommeren kommer ikke til at falde på knæ for sin udkårne.

»Jeg har været gift før og gør det ikke igen, og det ved min kæreste også. Der var et tidspunkt, hvor hun gerne ville giftes med mig, men i dag er hun helt tilfreds med, hvordan vores samliv er,« fortæller Markus Grigo med et smil til B.T.

For ham er ægteskab nemlig lidt bare »et stykke papir«.

»Vi har det så godt sammen som kærester, så hvorfor blive gift? Et ægteskab er ikke en grund til at blive sammen i længere tid, ligesom at forblive kærester heller ikke er en nemmere vej ud af forholdet,« understreger den 52-årige kagedommer.

Er du enig i 'Bagedyst'-dommerens syn på ægteskab?

Både han og kæresten har da også været gift før.

Selv fik Markus Grigo børnene Christopher og Caroline på 23 og 21 år ud af sit ægteskab, mens Susanne Christoffersen har en 13-årig søn fra sit tidligere forhold.

Så fælles børn er heller ikke på programmet for kæresteparret, forklarer Markus Grigo med et stort grin.



»Det har været på tale, men vi har købt os en hund i stedet for!«



Så med den etårige bomuldshund, Knud, blev diskussionen om familieforøgelse lukket.

»Vi er meget glade for vores hund. Der er meget arbejde, så man finder også ud af, at gudskelov det ikke blev til et barn, fordi det er dobbelt så meget arbejde,« slutter han med et grin.