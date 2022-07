Lyt til artiklen

For tiden kører en ny og mere woke udgave af 'Paradise' over skærmene herhjemme.

Og på et punkt har programmet i hvert fald formået at være mere inkluderende. For den første sæson med de nye målsætninger har nemlig formået at sætte aftryk i dansk realityhistorie.

I den igangværende sæson har de to deltagere Damien Smith og Zilas Gregersen nemlig sex – som det første mandlige par nogensinde.

Og det er ikke uden stolthed, fortæller Zilas Gregersen, da han er med i det seneste afsnit af B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

Damien og Zilas både kyssede og havde sex i 'Paradise'. Foto: Viaplay Vis mere Damien og Zilas både kyssede og havde sex i 'Paradise'. Foto: Viaplay

»Det er sådan lidt dobbelt. Som udgangspunkt er jeg rigtig stolt af det. Det lyder sjovt at sige, at man er stolt af, at man har haft sex på tv, men i det her tilfælde vil jeg faktisk stå ved det,« lyder det med et grin fra 'Paradise'-deltageren.

Zilas Gregersen har tidligere overfor B.T. betegnet sig selv som »en omvandrende reklamesøjle for homoseksualitet«.

I Hemmingsen-podcasten fortæller han dog, at han stadig var lidt loren ved at have sex på tv.

Men han var »så forgabt« i Damien Smith – der ikke selv har været lige så åben med sin tiltrækning af både mænd og kvinder – så Zilas Gregersen besluttede sig for »at leve i nuet«.

Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff. Vis mere Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff.

»Jeg havde det lidt stramt med tanken, men nu hvor jeg har set det, og de ikke viser det, men at man kun ved, at det er sket, så er jeg rigtig glad for det, og jeg kan stå ved det,« lyder det fra 'Paradise'-deltageren.

»Og jeg synes, det er fucking sejt at være pioner – ligesom Christopher Columbus var pioner,« joker han med henvisning til den opdagelsesrejsende, der genfandt Amerika.

»Det vigtigste er jo bare at normalisere det. Det er ikke fordi, det skal være en stor ting, udover at vi er de første og alt det der, men at det heller ikke er mere end det, men bare ligesom alle mulige andre, der har sex.«

Men selvom Damien Smith og Zilas Gregersen har flirtet en del i 'Paradise' – og Zilas siden har set, at Damien »ikke opfører sig som den fedeste fyr i det program« – så nøjes de med at have »et fint forhold« i dag. De er hverken fjender, men heller ikke elskere.