I denne uge gik 'Paradise' i luften med et nyt og mere »woke« koncept.

Efter 18. sæsoner har man nemlig valgt at ryste posen for at komme realityformatets ærgerlige fortid med mobning og seksuelle krænkelser til livs – men det er ikke blevet taget godt imod.

Deltagerne i den nye udgave af 'Paradise' – der er forsøgt castet ud fra et diversitetsprincip – har nemlig allerede inden premieren skulle lægge ører til stakkevis af hadske kommentar om deres udseende og de mange andre ændringer i programmet.

Det fortalte de alle, da B.T. forrige fredag mødte dem til forpremieren på den nye sæson.

Her ses alle deltagerne i første sæson af 'Paradise'. De er castet efter at skulle repræsentere danskerne bredere end de stereotypiske 'badejern', man plejer at se i programmet.

Der er blandt andet Gustav, der gerne vil vise, at »det er sgu okay at have briller«. Der er den »lidt ældre« og »buddhistiske« mor Puk på 33 år. Eller Sarah, der kommer fra en muslimsk baggrund og håber at kunne få »mellemøstlige piger« som sig selv til at relatere til programmet og de kulturelle sammenstød, hun ender i.

Der er også »kønsneutrale« Anders, der selv har manglet »drenge med make up« på skærmen. Eller Damien, der gerne vil være et forbillede for andre »mulatte eller light skins«.

Men selvom alle de nye deltagere har skulle høre for deres udseende og de mange ændringer i programmet, de er med i, så har kritikken særligt været rettet mod Oliver Møldrup Klinke og Rasmus Ganzhorn.

»Der er især folk, der har skrevet om Oliver og jeg, fordi vi er lidt større. Sådan noget med: 'Hvad laver to computernørder der?', hvor jeg bare tænker: Hvad fanden mand, luk røven og se det!« raser den 22-årige deltager Rasmus til B.T.

22-årige Rasmus fra Fredericia og 23-årige Oliver fra Glostrup er blandt startcastet i den nye sæson af 'Paradise', hvor deltagerne skal afspejle danskerne langt bredere.

Hans 23-årige meddeltager Oliver genkender beskrivelsen.

»Personligt, dem jeg har fået, det er meget sådan med folk, der har lavet TikToks med: 'Nå, jeg tror, du søgte forkert, da du skulle søge til 'Landmand søger kærlighed', og så er jeg blevet kaldt en buttet computernørd, men det rører mig sgu ikke,« lyder det fra 'Paradise'-deltageren.

Både Oliver og Rasmus er blevet mødt af en »masse lort på sociale medier«, fordi de ikke ligner de »fitnesstyper«, man normalt ser i 'Paradise Hotel', som Rasmus Ganzhorn forklarer det.

Men for dem begge er det vigtigt at kunne være med til at opfylde den vision, som Nordic Entertainment Group har haft med det nye 'Paradise'.

Nemlig at give »alle vores seere får mulighed for at spejle sig i vores cast,« som programdirektør Kenneth Kristensen beskrev det.

»De seneste par år, hvis I gik ud på gaden og spurgte folk, om de kunne spejle sig i nogle af de deltagere, der var, så tror jeg, at mange ville sige nej,« fortæller den nye paradiso Oliver.

»Men det, som vi er i gang med nu, der kan du ikke finde en eneste, der ikke kan spejle sig i nogen af os 20 deltagere, fordi der er så mange forskellige mennesker – og alle dem, der måske har lidt mere på kroppen, de kan både spejle sig i mig og Rasmus.«

'Paradise Hotel' hedder fremover kun 'Paradise' – og det er den mindste af ændringerne i den nye sæson, som kendisforsker kalder for en svær balancegang for Viaplay.

Oliver er dog ikke blind for, at det, han selv kalder »farmaven«, har forhindret ham i at deltage i sit gamle yndlingsprogram tidligere.

»Jeg kan lige så godt være ærlig at sige, at hvis jeg havde meldt mig til for to år siden, så var jeg ikke kommet med,« lyder det fra Oliver Møldrup Klinke.

»Dengang var jeg ikke den ideelle realitydeltager, og sådan er det bare. Men nu hvor det er blevet lavet om, så følte jeg bare, at nu kunne jeg være med og komme ind og vise, at selvom du måske vejer lidt mere end de andre eller er lidt større, så kan du stadig komme ind og have det fucking fedt.«