Hvad gør man, når man skal på tv om ganske få minutter, men pludselig bliver ramt af en voldsom trang til at gå på toilettet?

Da Micki Cheng havde sin debut i 'Vild med dans', valgte han at bruge det aktivt. Til en grad, hvor hans dansepartner nærmest blev helt bange.

Det fortæller den tidligere 'Bagedyst'-stjerne i B.T.s podcast 'Helt væk' med Anders Hemmingsen.

»Hold kæft, hvor skal jeg skide,« fortæller han, at han sagde til Jenna Bagge, da der kun var to par tilbage, før det var deres tur til at danse cha cha.

Alle årets dansere sammen med værterne Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Martin Sylvest

»'Jeg skal stressskide. Jeg har behov for at sidde og presse et eller andet,' sagde jeg. Jeg var virkelig nervøs og virkelig bange. Tænk, hvis man glider eller glemmer et trin.«

Micki Cheng måtte derfor bogstaveligt talt klemme ballerne sammen.

Og det gav ham en form for styrke og intensitet på dansegulvet, som hverken han eller hans dansepartner tidligere havde oplevet. Den kom især til udtryk under et dansetrin, som parret vælger at kalde 'rullekebabben'.

Her skulle Micki Cheng samle Jenna Bagge op og kaste hende ned igen, så hun rullede langs hans krop.

Micki Cheng og Jenna Bagge med det dansetrin, de ynder at kalde 'rullekebabben'. Foto: Martin Sylvest

Og her 'tog fanden ved ham', fortæller 'Bagedyst'-stjernen i podcasten.

»Idet jeg kaster hende ned, råber jeg helt urinstinkt-agtigt 'wraaaaarh!' Og hvis man zoomer ind på Jennas ansigt i det øjeblik, er hun sådan: 'Hvad laver du?'«

Efter dansen måtte Jenna Bagge igen spørge sin dansepartner, hvad der dog var gået af ham. Og til det måtte han bare svare:

»Jeg ved det ikke! Jeg kunne ikke styre det.«

En bogstaveligt talt lettet Micki Cheng sammen med Jenna Bagge efter fredagens 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Micki Cheng overvejer nu at bruge tricket – at undlade at gå på toilettet lige inden dansen – de næste mange fredage. For så har man både noget at give af og se frem til, fortæller han.

I 'Helt væk' kan Micki Cheng i øvrigt komme med en anden detalje, du ikke så på tv:

»De søde damer i systuen vil gerne have, at jeg skal presses ned i en størrelse 42 i sko, og det ville ikke være et problem, hvis ikke jeg brugte størrelse 45. Så mine tæer sidder på tværs oven på hinanden,« siger han.

»Men de siger, det er for min egen skyld, så jeg ikke får vridskader. Men jeg har charmet og kælet for de søde damer, så nu er jeg oppe i en 43.«