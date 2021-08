Louise Svalastog Spellerberg vender tilbage til håndboldhallen.

Men denne gang er det dog ikke på banen, at den 38-årige og tidligere landsholdsspiller skal slå sine folder.

For spillet på stregen er nemlig skiftet ud med et job på sidelinjen som ny træner for 2. divisionsklubben Frederiksberg IF's bedste kvindehold i den kommende sæson.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Louise Svalastog Spellerberg var i mange år en fast del af landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Louise Svalastog Spellerberg var i mange år en fast del af landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe

Hovedpersonen selv glæder sig da også til den nye udfordring i københavnerklubben.

»Jeg var ikke i tvivl om at sige ja, da jeg havde mit første møde med FIF. Jeg elsker håndbold, jeg elsker at udvikle, og jeg elsker at vinde,« forklarer Louise Svalastog Spellerberg og tilføjer:

»Med klubbens ambitioner var det let at sige ’ja tak’ til at være med på rejsen. Sidst men ikke mindst er jeg glad for at være tilbage i hallen og at have en hverdag med håndbold på menuen igen.«

Louise Svalastog Spellerberg var i mange år én af de bærende kræfter på det danske landshold, hvor det blev til 75 kampe.

Hun stoppede håndboldkarrieren i 2018, men i foråret 2020 overraskede hun dog alt og alle ved at gøre kortvarigt comeback på topplan.

Samtidig landede hun desuden et deltidsjob hos Lokalbolig i københavner-bydelen Valby som ejendomsmægler.

Louise Svalastog Spellerberg dannede i mange år par med den tidligere landsholdsstjerne Bo Spellerberg.

Parret blev dog skilt i 2013 efter tre års ægteskab.