Når Danmark til januar spiller EM i herrehåndbold, bliver det samtidig et farvel til en stor personlighed.

Dog ikke på banen.

For danske håndboldfans skal i stedet sige farvel til én af de mest kendte stemmer i dansk sportsdækning, når TV 2-profilen Thomas Kristensen stopper som håndboldkommentator på kanalen.

Det afslører den folkekære kommentator i et opslag på Instagram.

50-årige Thomas Kristensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 50-årige Thomas Kristensen. Foto: Liselotte Sabroe

'Når herreslutrunden for mænd i januar måned er færdigspillet, tager jeg en personlig timeout fra håndboldsporten på ubestemt tid, måske for altid,' skriver 50-årige Thomas Kristensen.

Han fortæller ligeledes, at beslutningen er tung. For håndbold har været hans job i mere end 20 år.

Men der er kommet et jobtilbud, som han ikke har kunnet sige nej til.

'22 år med duften af harpiks har fyldt ufatteligt meget i mit liv. Der er minder for altid. Men dybt inde i mig har der siden 1998 og igennem de 11 VM- og EM-slutrunder i fodbold, jeg har dækket, altid været en drøm om at blive dedikeret fodboldkommentator, og den drøm går i opfyldelse nu,' skriver han videre.

Han bliver dog hængende på kanalen, for han rykker blot sit arbejde over på TV 2's fodboldredaktion:

'TV 2 sport satser massivt på fodbolddækningen, og jeg har fået en fast plads på holdet. Det er jeg bare super glad for.'

Forude venter der dog stadig nogle måneder, hvor danske håndboldseere forsat kan høre Thomas Kristensens velkendte stemme i tv.

'I løbet af efteråret vil jeg stadig dække udvalgte ligakampe for at holde formen ved lige til et forhåbentligt smukt punktum i januar 2022,' skriver han og tilføjer:

'For her stopper min mangeårige ekspert Bent Nyegaard og jeg også definitivt som makkerpar.'

Thomas Kristensen understreger desuden, at beslutningen ikke har noget med hans sygemelding tidligere på året at gøre.

Her resulterede et ildebefindende i, at han måtte melde afbud som vært på årets Tour de France-dækning.

Den historie kan du i øvrigt læse mere om HER.