Det var svært for svenskerne at forstå.

Det lagde Jim Gottfridsson ikke skjul på, da han dagen efter semifinalen blev spurgt til de kendelser, der afgjorde kampen.

Han havde bolden i svenskernes sidste angreb, men der blev dømt 'skridtfejl, fordi han ikke driblede'.

»Jeg tænker, at hvis jeg får samme mulighed 100 gange igen, vil jeg gøre det samme 100 gange,« sagde Gottfridsson til dommerens kendelse, der altså betød, at Sverige ikke fik mulighed for at udbygge føringen.

I stedet endte de døende sekunder med, at Frankrig fik mulighed for at udligne på et frikast.

Det lykkedes, men tv-billederne viste tydeligt, at Elohim Prandis mål skulle have været underkendt, da han løftede begge ben i skudafviklingen.

Noget, der ikke blev kigget efter på video til stor frustration for svenskerne, der dermed skulle ud i forlænget spilletid for herefter at tabe kampen 30-34.

De måtte køre skuffede hjem til hotellet, hvor nattesøvnen var svær at finde.

Sådan var det i hvert fald på Gottfridssons værelse. Her kørte tankerne rundt.

»Jeg sov fra klokken 02.00 til 5.20. Så var jeg vågen igen,« lød det fra den skuffede svenske stjerne.

Søndag venter en bronzekamp mod værterne fra Tyskland. Og i den svenske lejr kender de udmærket betydningen af den, selvom det er tungt dagen efter nederlaget.

»Hvordan kommer man videre fra sådan noget? Det er EM, vi har en vigtig kamp i morgen. Men jeg synes også, vi har brug for at sige, vi er skuffede over det, der er sket. Det er ikke i orden, synes jeg. Men samtidig er der en ny vigtig kamp, vi skal forsøge at finde kræfter til,« sagde Gottfridsson, der tilføjede:

»Vi håber, det bliver en fair play-kamp i morgen, som EHF jo gerne vil have.«

Sverige indgav efter kampen protest, som blev afvist lørdag.