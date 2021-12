Smilet kunne næsten ikke blive større hos Sandra Toft.

»Jeg synes, vi spiller rigtig godt. Alle spiller godt. Der bliver igen skiftet rigtig meget ud, folk løser deres opgaver, vi spiller klogt og meget rutineret.«

Sådan lød det fra den glade danske stjerne efter sejren over Sydkorea på 35-23. En sejr, der betyder, at Danmark er videre til mellemrunden med fire point.

Her skal de møde Ungarn, Tjekkiet og Tyskland efter at have vundet de første tre puljekampe stort.

Og netop stort er, hvad årets VM kan blive for det danske landshold, der først kan møde hold som Norge og Frankrig i semifinalen.

Derfor er 'medaljer' da også allerede et ord, der er begyndt at snige sig ind under årets slutrunde. Men ikke helt hos Sandra Toft.

»Jeg synes, det er meget tidligt at snakke om medaljer. Det tør jeg slet ikke hoppe ud i nu. Vi tror også på, vi kan komme nu, men jeg vil ikke stå nu og snakke om medaljer,« sagde målvogteren.

Men Danmark står altså i en anden position end de tidligere slutrunder. Ved VM i 2019 havde danskerne allerede 'vind-eller-forsvind'-kamp i den sidste puljekamp mod Frankrig, og sidste år ved EM i Herning havde holdet en uhyre svær lodtrækning.

Sådan har det ikke været denne gang, og danskerne kan da også mærke, der er en helt anden ro, fortæller Mie Højlund.

»Det er dejligt. Jeg husker nogle af de forrige slutrunder som om, vi nærmest havde kniven for struben i anden kamp, og det var 'vind eller forsvind'. Det er dejligt, vi kan have mere ro og spille os op i løbet af turneringen,« sagde hun efter storsejren.

Mie Højlund lagde med et smil ikke skjul på, at drømmene er store hos hende. Men ligesom sin landsholdskollega ville hun heller ikke sætte for mange ord på muligt metal lige nu.

»Jeg tror, jeg fra start har drømt om medaljer. Det vil vi kæmpe mega hårdt for. Men det har vi slet ikke fokus på lige nu, vi har bare fokus på hver kamp til sin tid. Så vil vi bare gerne præstere det bedste i alle kampe,« sagde Odense-spilleren.