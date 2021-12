De stod på rad og række og sang den danske nationalmelodi.

Men pludselig var der flere af de danske stjerner, der ikke helt kunne holde masken. Overhovedet. Både Sandra Toft, Anne Mette Hansen og Lærke Nolsøe begyndte pludselig at grine helt vildt.

Og det samme gør sidstnævnte, da hun bliver spurgt til, hvad det lige gik ud på.

»Det er Sandra Toft, der laver lidt spas med mig engang imellem. Sådan er det at være en smule yngre, så må man tage lidt imod,« siger Lærke Nolsøe med et stort smil.

Og det må man altså også, selvom det er midt i nationalmelodien. Det tager landsholdsspilleren bare med højt humør.

»Ja, det er bare en lille spas, hun har gang i. Det er så fint. Hun siger egentlig ikke noget, hun driller bare lidt,« fortæller Nolsøe grinende.

Ligesom resten af truppen var hun glad for sejren over Congo, der lød på 33-18.

Noget, holdet også havde forventet, og selvom holdet nu har vundet to gange over overkommelige modstandere, ved de alligevel, hvor de står, forklarer hun.

»Det synes jeg egentlig. Vi kunne også have risikeret at gå fra de her to kampe og have vundet kun med to-tre stykker, fordi vi ikke helt præsterede, ikke helt var der eller begyndte at slække, når vi kom stort foran. Der synes jeg vi i begge kampe formår at holde højt fokus og højt niveau. Det giver et sindssygt godt afsæt, og vi får trænet de ting, vi gerne vil i kampen. Det synes jeg, vi kan tage med, når der kommer lidt mere knald på,« siger Lærke Nolsøe.

I den sidste gruppekamp venter Sydkorea i en direkte duel om førstepladsen og fuld pointhøst med over til mellemrunden. En modstander af en noget anden kaliber, som danskerne mødte og spillede uafgjort mod ved VM i Japan i 2019.

»De plejer at være sindssygt svære at spille imod, og jeg tror, det bliver en kamp på et helt andet niveau, end det vi har set indtil nu. Jeg tror, de kommer til at kunne drille os. De er en god modstander, man ikke skal undervurdere og ved mit sidste VM prøvede jeg at spille uafgjort med dem. Det er en kamp vi, ligesom de sidste to, skal gå seriøst ind til, og vi skal præstere på højt niveau, hvis vi skal slå dem.«

Kampen mod Sydkorea bliver spillet mandag klokken 20.30.