Hun er stoppet som holdleder på det danske håndboldlandshold.

Men Christina Roslyng har alligevel haft en finger med i spillet, når det kommer til at finde sin egen afløser.

»Der har jeg selvfølgelig snakket lidt om det. Jeg kender ret indgående, hvad det er for nogle opgaver, og hvad der kunne være en god løsning. Det har jeg også arbejdet lidt med,« siger hun til B.T. på den røde løber ved 'Sport 2023'.

Nogle konkrete navne er dog ikke til at lokke ud af hende.

Christina Roslyng med sin mand Lars Christiansen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det kan jeg ikke sige noget om,« lyder det kort og hurtigt fra Christina Roslyng, der havde sidste arbejdsdag for kvindelandsholdet ved decemberslutrunden i Herning.

Allerede inden VM meddelte hun, at hun havde valgt at sige sit job op. For det gav ikke længere mening for hende at være væk hjemmefra så lang tid ad gangen.

»Det var ganske enkelt det hul, jeg har i maven, hver gang jeg skulle væk fra mine børn og min familie. Dét sat op imod alle de gode arbejdsopgaver og spændende udfordringer og fantastiske mennesker … i sidste ende var hullet i maven for stort. Det har jeg lyttet til, og det har været fuldstændig rigtigt,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, det var værst op til, og lige når jeg tog afsted. Når man har været i det noget tid, er det som om, man vænner sig til det. Jeg har bare ikke lyst til, det skal være sådan. Der sker så meget i mine børns liv, jeg gerne vil være en del af, og når man er væk, går man glip af ting. Det er det fravalg, jeg ikke har lyst til længere,« forklarer Christina Roslyng.

Planerne har hun også på plads. Og det er ikke fordi, der kommer til at ske noget helt vanvittigt i den nærmeste fremtid.

»Jeg har et helt almindeligt job ved siden af, jeg tror bare, jeg skal prøve at have ét job,« griner hun.