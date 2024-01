Han har svært ved at tro det.

Øjnene lyser af glæde. EM-finale. Det er stort for Simon Pytlick. Det lægger han ikke skjul på.

Men det var først efter at have sovet på det, virkeligheden for alvor gik op for ham efter fredagens semifinale.

»Det var godt lige at komme i hallen og se den tom. Der var godt nok god stemning i går. Humøret er højt, stemningen på holdet er utroligt god. Vi sad lang tid nede i fællesrummet og sad og hyggede os (efter semifinalen, red.),« siger Pytlick og fortsætter:

»Man har altid svært ved at sove efter sådan en kamp, så det er altid dejligt at kunne sidde som hold og snakke om andet end håndbold og lige få vendt tankerne. Det er meget godt for et ungt sind som mig lige at komme ud med sådan noget.«

Han faldt selv i søvn omkring klokken 04, fortæller han. Derfor ville han bestemt ikke afvise, at lørdagen skulle bruges på en lur og ellers en gåtur i solskinsvejret i Køln.

»Jeg tror, man får mange slag, og det sætter sig på kroppen. Adrenalinen kan ikke andet end pumpe rundt i sådan en arena. Tyskerne er imod os fra start til slut. Det kan mærkes,« siger Simon Pytlick om den sene nattesøvn.

Hans humør er ikke til at tage fejl af. For at kunne vinde EM-guld er selvsagt vildt. Men for landsholdsstjernen er der også noget særligt over denne her slutrunde.

Simon Pytlick under kampen mod Tyskland. Foto: Cathrin Mueller/Reuters/Ritzau Scanpix

For blot få måneder siden troede han nemlig slet ikke, han ville stå her.

En skade i anklen, han fik i slutningen af oktober, gjorde nemlig, at det pludselig blev et voldsomt kapløb mod tiden at blive klar til slutrunden, efter han i første omgang blev meldt ude resten af 2023.

»Det var ikke sikkert, jeg skulle stå her, fordi jeg fik den skade. Nu står jeg her og er mega tilfreds med den måde, vi har performet på, så jeg tror lige så meget, det er følelsen af, jeg var skadet, lægerne sagde, jeg ikke kunne være med til slutrunden,« fortæller Pytlick.

En præmis, han nægtede at købe ind på.

»Det ville jeg gerne modbevise, at selvfølgelig kunne jeg være med. Når man så ender i en EM-finale, kommer tankerne frem, og jeg har svært ved lige at sætte ord på, hvad der foregår.«

Selv den dag i dag har han svært ved at gøre det.

»Ja, hvad tænker man.....Man tænker, at de ekstra timer man lagde i styrkelokalet, da man var skadet, de var paid off til det her. Det er jo helt fantastisk, at sådan nogle 'skide' fys.-øvelser kan være med til at gøre, man kan komme stærkt tilbage,« siger Simon Pytlick med et stort smil.

EM-finalen mellem Danmark og Frankrig bliver spillet søndag aften klokken 17.45.