Frankrig sejrede sikkert i deres VM-kvartfinale mod Sverige med cifrene 31-26 og møder dermed Danmark i VM-semifinalen. Og her kan danskerne få det svært med de dygtige franske individualister.

»Set med danske briller var det ikke det her, vi skulle håbe på. Jeg tror, Danmark får det markant sværere mod Frankrig, end de ville have gjort mod Sverige. Så det er dårlige nyheder for landsholdet,« mener B.T.s sportskommentator, Søren Paaske.

Det franske hold er vant til at stå i finaler ved store mesterskaber og kan præstere, når det virkelig gælder. Derfor venter der nu danskerne en helt anden kvalitet af modstander, end hvad de hidtil har mødt i VM-turneringen.

»Frankrig vandt OL for fire måneder siden, og det fortæller jo alt om, hvor stærkt et hold, det er. Det kommer til at kræve en absolut toppræstation, hvis Danmark skal vinde og spille sig i VM-finalen,« siger Søren Paaske og fortsætter:

Landstræner Jesper Jensen skal udtænke en plan for at løse det ekstremt gode franske forsvar, hvis Danmark skal have forhåbninger om spille sig i VM-finalen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Jesper Jensen skal udtænke en plan for at løse det ekstremt gode franske forsvar, hvis Danmark skal have forhåbninger om spille sig i VM-finalen. Foto: Liselotte Sabroe

»Franskmændene har nogle rigtig dygtige individualister, som kan gøre ondt på det danske forsvar. Samtidig dækker de ekstremt godt op og har flere forskellige forsvarsformationer, som kan gøre livet surt for håndboldkvinderne.«

Jesper Jensen har høstet mange roser i løbet af slutrunden i spanske Granollers. Angrebsspillet har været sprudlende, defensiven har været fremragende og han har holdt gang i begge målvogtere, der begge har leveret pragtpræstationer undervejs i turneringen.

Men i kampen mod Frankrig kommer Jesper Jensen til at stå over for en træner, der muligvis er hans taktiske overmand.

»På trænerbænken matcher rutinerede Olivier Krumbholz til fulde Jesper Jensen - Krumbholz er efter min mening den allerbedste landstræner på kvindesiden. Heldigvis for Danmark så har det franske hold nærmest altid et udfald eller to i løbet af kampen, hvor de gør tingene svære for sig selv. Så det gælder om at hænge på, og så skal danskerne nok få muligheder i løbet af kampen,« siger Søren Paaske.

VM-semifinalen bliver spillet fredag klokken 17.30 og bliver vist på TV 2, men du kan også følge opgøret på B.T.s LIVE-blog.