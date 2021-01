De norske håndboldherrer griner af den danske VM-målsætning om en kvartfinale. De mener, det er spil for galleriet.

VM i herrehåndbold står for døren lige om lidt i Egypten, hvor Danmark deltager som forsvarende verdensmestre.

Den titel kom i land i 2019 med en finalesejr over Norge, og netop nordmændene stikker til danskerne forud for VM.

De giver nemlig ikke meget for, at landstræner Nikolaj Jacobsen og landsholdet udadtil har givet udtryk for, at målet i første omgang er en kvartfinale.

Gøran Johannessen stikker til Danmark. Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Gøran Johannessen stikker til Danmark. Foto: ANNEGRET HILSE

Den norske landsholdsspiller Gøran Johannessen mener, at det blot er en udmelding for at få lidt ro på.

»Vi har efterhånden sagt i mange år, at vi vil vinde guld. Jeg forstår ikke, hvorfor Danmark ikke tør sige det. De er jo forsvarende mestre. Hvorfor siger de ikke, at de vil vinde guld igen? Det er defensivt,« lyder det fra Johannessen til Politiken.

Også keeper Torbjørn Bergerud griner af danskerne.

»Haha. Det må de jo gerne sige. Alle ved jo, hvad danskerne står for. De vandt det sidste VM, og det er klart, at de har nogle skader, men man må også sige, at de, der er kommet ind på holdet, er også ret gode og spiller i gode klubber, så Danmarks skal selvfølgelig være med til at spille om guld,« siger han.

Danmark åbner sin VM-gruppe fredag 15. januar mod Bahrian, inden man møder Argentina og DR Congo.

Norge er i gruppe med Frankrig, Østrig og miniputnationen – i hvert fald i håndboldsammenhæng – USA.

Danmark parres med gruppe C i mellemrunden, og her ligger det umiddelbart til opgør mod Kroatien, Japan og Qatar.

Efterfølgende gælder det en kvartfinale, hvis resultaterne går i danskernes retning.