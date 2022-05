I sommeren 2020 var den norske stjerne Nora Mørk grædefærdig, da hun i et interview måtte fortælle, at hendes mor var ramt af brystkræft, og hun derfor måtte droppe karrieren i udlandet og rejse hjem til Norge.

I dag er moren rask, og det er tid til at rykke til udlandet igen.

Valget faldt noget overraskende på Danmark og Team Esbjerg.

»Jeg var sikker på, at så længe situationen derhjemme med min mor blev bedre, ville jeg gerne til et andet land. Jeg har fulgt Esbjerg og hørt godt om dem fra de andre nordmænd på holdet,« fortæller 31-årige Nora Mørk til B.T.

Hun rykker nu fra Norge og moderen og til Danmark, hvor hendes svenske kæreste, Jerry Tollbring, bor og huserer i fynske GOG.

Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Foto: TT NEWS AGENCY

Parret kommer til at bo i samme land, men ikke under samme tag. Nora Mørks bolig står allerede klar i Esbjerg.

»Selvfølgelig har jeg tænkt, at det ideelle var at spille for Odense, så vi kunne bo sammen. Men sportsligt er det Esbjerg, der er bedst. Resultaterne taler jo for sig selv,« siger Nora Mørk.

Trods lyse tider forude har det ikke altid været en dans på roser for verdensmesteren.

I 2017 blev Nora Mørks telefon hacket, og private nøgenbilleder spredte sig efterfølgende på nettet og blandt flere mandlige håndboldspillere. Blandt andet på det norske herrelandshold.

Det skabte en kæmpe skandale i Norge og har kastet store skygger over Nora Mørk siden.

»Det har været vanskeligt. Der har været mange hårde perioder i mit liv både på og uden for banen. Det, at jeg kan spille håndbold, har betydet, at jeg har en mening med livet. Noget, som betyder meget for mig,« understreger hun.

Jerry Tollbring bliver boende i Odense, mens kæresten, Nora Mørk, rykker til Esbjerg. Foto: Claus Fisker Vis mere Jerry Tollbring bliver boende i Odense, mens kæresten, Nora Mørk, rykker til Esbjerg. Foto: Claus Fisker

Nu fortsætter livet og karrieren i Danmark, hvor hun faktisk har været før. Men der var ikke mange, der havde regnet med, at den norske verdensstjerne kom tilbage igen, efter hun i 2008 forlod hedengangne Aalborg DH bare 18 år gammel.

Da Nora Mørks far, Morten Mørk, i oktober sidste år ringede til Team Esbjerg-direktør Hans Christian Warrer, blev direktøren noget overrasket, da faren spurgte ind til muligheden for, at Nora kunne komme til Esbjerg.

»Jeg blev ærlig talt lidt mistænkelig. Er der en, der tager pis på mig?« tænkte han.

Men Hans Christian Warrer var ikke den eneste, der var overrasket.

Foto: SUSANA VERA Vis mere Foto: SUSANA VERA

Hovedpersonen selv havde også kun turdet håbe på et ja.

»Jeg tænker ikke, at jeg er bedre end nogen andre, men jeg tænkte: 'Det har jeg lyst til.' Så jeg fik en følelse af, at vi skulle hive fat i dem, for det værste, han kunne sige, var nej,« fortæller Nora Mørk.

Sådan gik det som bekendt ikke, og til sommer kan den norske stjerne kalde sig Team Esbjerg-spiller.