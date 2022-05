Det er ikke hvem som helst, der til sommer træder ind i hallen i Esbjerg.

På cv'et kan 31-årige Nora Mørk blandt andet skrive vinder af Champions League fem gange, EM fire gange og VM to gange.

Til sommer skifter højrefløjen fra norske Vipers Kristiansand til danske Team Esbjerg, hvor hun kommer tættere på sin svenske kæreste, Jerry Tollbring, der huserer på modsatte fløj i GOG.

Selvom norske Nora Mørk i 2017 blev kåret til verdens bedste håndboldspiller, vendte opturen hurtigt 180 grader. Det blev et år, hvor hun skulle igennem en stejl rutsjebanetur, der fik hende til at overveje sin landsholdsfremtid.

Foto: PAU BARRENA Vis mere Foto: PAU BARRENA

Hendes telefon blev hacket, og private billeder spredte sig efterfølgende på nettet og blandt flere mandlige håndboldspillere, hvilket skabte en kæmpe skandale i Norge.

Senere blev hun ramt af en alvorlig skade, der holdt hende ude i et års tid og resulterede i et misset EM.

Men Nora Mørk kom ovenpå, og trods et væld af gode resultater i Team Esbjerg var der ikke mange omkring holdet, der havde regnet med, at selveste Nora Mørk ville blive en del af klubben – og slet ikke måden, aftalen kom i hus på.

Her skal vi spole tiden tilbage til oktober sidste år, hvor direktøren i Team Esbjerg, Hans Christian Warrer, pludselig blev ringet op.

»Jeg kan se, at det er et norsk nummer, der ringer. Det er jeg ikke uvant med, for der er jo af og til journalister, der ringer fra Norge, som gerne vil tale med vores spillere. Men han præsenterer sig som Morten Mørk, far til Nora Mørk, og ville høre til muligheden for, at Nora kunne komme til Team Esbjerg,« fortæller han til B.T. og fortsætter:

»Jeg må ærligt tilstå, at der blev jeg overrasket. Så den skulle lige ind og vende to gange, hvor jeg tænkte: 'Er det her rigtigt?' Så siger jeg: 'Vil du ikke lige gentage, hvad det er, du vil?'«

Verdensstjernen Nora Mørk skifter til Team Esbjerg fra næste sæson. Foto: Ronny Hartmann Vis mere Verdensstjernen Nora Mørk skifter til Team Esbjerg fra næste sæson. Foto: Ronny Hartmann

Morten Mørk gentog spørgsmålet og bekræftede, at hans datter gerne ville til Esbjerg fra næste sæson. Men alligevel var det ikke helt nok for Hans Christian Warrer.

»Jeg blev ærlig talt lidt mistænkelig. Er der en, der tager pis på mig?«

Esbjerg-direktøren bad Morten Mørk om at sende en mail for at bekræfte interessen, og fem minutter senere lå mailen i indbakken.

En mail, der både gjorde ham stolt og benovet. »Tænk, at en verdensstjerne selv bød sig til og spurgte, om det var en mulighed at være en del af vores klub,« tænkte han.

I den efterfølgende weekend tog Hans Christian Warrer til Budapest med sportschef Thomas Hylle, cheftræner Jesper Jensen, assistenttræner Ana Razdorov-Lyø og bestyrelsesformand Bjarne Petersen, da Esbjerg skulle møde ungarske Ferencváros TC.

To verdensmesterskaber og fire europamesterskaber. Det er blot nogle af de mange medaljer, Nora Mørk har vundet med det norske landshold. Foto: Hendrik Schmidt Vis mere To verdensmesterskaber og fire europamesterskaber. Det er blot nogle af de mange medaljer, Nora Mørk har vundet med det norske landshold. Foto: Hendrik Schmidt

»Prøv at høre her. Vi kan næsten ikke få større anerkendelse for, hvor vi er i dag, når en spiller som Nora Mørk selv henvender sig til vores klub,« sagde Warrer til resten af gruppen.

Og det var der bred enighed om.

Thomas Hylle tog en snak med Morten Mørk og Jesper Jensen med Nora Mørk.

Det tog ikke lang tid, før forventningerne var afstemt, og så var aftalen i hus.

23. november blev skiftet offentliggjort, og dermed kunne Team Esbjerg give sig selv et stort anerkendende klap på skulderen for kæmpetransferen.

Nora Mørk danner par med GOGs Jerry Tollbring. Foto: Henning Bagger Vis mere Nora Mørk danner par med GOGs Jerry Tollbring. Foto: Henning Bagger

Oven i hatten kan Nora Mørk se frem til, at langdistanceforholdet til Jerry Tollbring endegyldigt er slut.

»Hun skal bo i Esbjerg. Det er da klart, at hun eller kæresten kommer til at pendle, men det er trods alt mere overkommeligt at køre 125 kilometer, end det er at have et langdistanceforhold fra Kristiansand i Norge til Odense. Så det bliver nemmere for dem, det gør det da,« siger Hans Christian Warrer.