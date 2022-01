EM-strukturen duer ikke og bør laves om.

Sådan lyder det fra landstræner Nikolaj Jacobsen.

Det forestående EM i Ungarn og Slovakiet er anden gang, at turneringen bliver afviklet efter den nuværende model.

Før EM i 2020 blev antallet af nationer udvidet fra 16 til 24, og formatet er nu sådan, at der først duelleres i seks grupper à fire hold. Herfra kvalificerer de to bedste nationer fra hver pulje sig til mellemrunden. Her er holdene inddelt i to puljer, hvor nummer et og to går videre til semifinalerne.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men den struktur fungerer altså ikke ifølge Nikolaj Jacobsen.

Han mener, at modellen er ‘ubarmhjertig’’ og ‘hård’ – noget, som Danmark selv oplevede for to år siden, da landsholdet sensationelt røg ud allerede i det indledende gruppespil.

Det var en direkte konsekvens af, at der nu kun går to hold videre fra gruppespillet, mens det tidligere var tre.

Mest af alt går Nikolaj Jacobsens kritik dog på, at formatet giver for mange kampe, hvor der ikke er noget på spil.

»Jeg synes jo, det er lidt ærgerligt, at vi faktisk så til EM i Sverige, at der var mange kampe i tredje runde af det indledende puljespil, der var ligegyldige. Og derefter kommer du hen til mellemrunden, hvor der også kan komme en ligegyldig kamp eller to. Jeg synes, det er ærgerligt, at det er skruet sådan sammen.«

Og den danske succestræner har allerede udtænkt en anden EM-model, som han foretrækker i stedet.

Han vil fastholde de 24 nationer, men inddele dem i fire puljer à seks hold. Herfra skal nummer et og to i hver pulje så avancere til kvartfinalerne.

»Så ville man nok se flere interessante kampe end i dag. Samtidig får du en bedre økonomi for forbundene, fordi hvert enkelt land er garanteret fem kampe i stedet for tre, som er tilfældet i dag. Og hvis man kommer hele vejen til finalen, så giver det otte kampe i alt, hvilket er en kamp færre end i dag, og det gør ikke noget, når man tænker på spillernes program.«

»Den model er jeg mere tilhænger af. Men der er nogle andre, der træffer de beslutninger,« lyder det fra landstræneren, som dermed har sendt opfordringen videre til politikerne i Dansk Håndbold Forbund.

Nikolaj Jacobsen og de danske håndboldherrer må dog altså stille sig tilfreds med den aktuelle model, når de fra på torsdag indleder jagten på EM-guldet i Ungarn og Slovakiet.

Første modstander i det indledende gruppespil er Montenegro, og herefter venter Slovenien og Nordmakedonien.