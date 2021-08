OL i Tokyo blev sidste gang, danskerne fik Morten Olsen at se i en landsholdstrøje.

For den 36-årige håndboldstjerne har nemlig valgt at indstille sin landsholdskarriere.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

'Det startede med OL-guld og sluttede med OL-sølv fem år senere,' lyder det indledningsvist i opslaget.

Morten Olsen (th.) ved siden Mikkel Hansen ved OL i Tokyo. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Morten Olsen (th.) ved siden Mikkel Hansen ved OL i Tokyo. Foto: Liselotte Sabroe

GOG-spilleren sætter herefter ord på den rejse, som han har været på de seneste år i den rød-hvide trøje:

'Det er mere, end jeg nogensinde kunne have drømt om. Tusind tak til alle, der har støttet mig og landsholdet de sidste mange år. Jeg er glad og stolt over at have været en del af det her hold. Min rejse slutter her.'

Dermed blev OL-finalen, som Danmark tabte til Frankrig, Morten Olsens sidste kamp for landsholdet.

Kort efter skuffelsen i Japan skabte han da også tvivl om sin landsholdsfremtid, da han mødte pressen efter kampen.

Den historie kan du læse mere om HER.

Den danske playmaker debuterede på landsholdet i 2006, og siden er det blevet til 118 landskampe, hvor han står noteret for 217 mål.

Foruden OL-guldet i 2016 og sølvmedaljen for blot en uge siden, var han også med til at vinde VM i både 2019 og 2021.