Mikkel Hansen og hans kone Stephanie Gundelach har været udsat for tricktyve, der lykkedes at stjæle smykker for en værdi af i alt 450.000 kroner fra parrets lejlighed i Paris.

Det var franske L'Equipe, der skrev i historien om tyveriet, der skete ved højlys dag fredag 11. marts.

B.T. har været i kontakt med Hansens franske klub PSG, der lader politiet gøre sit arbejde i efterforskningen af gerningsmændene.

»Vi har ikke nogen specifikke kommentarer fra klubbens side i øjeblikket. Vi lader myndighederne gøre deres arbejde,« siger PSGs pressechef Timothee Lemoine til B.T, der tilføjer om familien Hansens tilstand efter tyveriet:

»Ja, de er okay,« siger han.

Tyveriet skete omkring 10.30 om formiddagen, da to mænd troppede op ved Mikkel Hansens lejlighed for at gennemse lejligheden, hvor der var planlagt arbejde. På dette tidspunkt var det kun Hansens kone, Stephanie Gundelach, der var hjemme.

Hun hørte mændene rumstere i et andet værelse, og da de var gået igen, tjekkede hun indholdet af et smykkeskrin for derefter at finde ud af, at flere smykker - heriblandt et guldur - var væk. Den samlede anslåede værdi skulle lyde på 60.000 euro - cirka 450.000 kroner - ifølge L'Equipe.

Gundelach skyndte sig at kontakte Mikkel Hansen, da hun opdagede tyveriet. Siden blev politiet alarmeret. Deres efterforskning pågår stadig.

Mikkel Hansen har boet og spillet i Paris siden 2012, men til sommer er det slut, når han skifter hjem til Danmark, hvor han skal tørne ud for Aalborg Håndbold i den bedste danske række.

Han er i øjeblikket ude de kommende uger efter en operation i knæet, der blandt andet holder ham ude af det danske landshold, der i øjeblikket er samlet.