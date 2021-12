Forventningerne har i lang tid været tårnhøje til Mie Højlund.

Men efter et langt tilløb venter Håndbolddanmark stadig på den slutrunde, hvor hun for alvor brager igennem lydmuren og manifesterer sig som en absolut nøglespiller for landsholdet.

Hvis vi skruer tiden et år tilbage, troede mange, det skulle komme under EM på hjemmebane.

Højlund fik dog ikke sat det helt store aftryk undervejs og tilbragte lange perioder på bænken. Faktisk fik hele 11 landsholdskammerater mere spilletid end Odense-stjernen.

Men til dette VM satser bagspilleren på, at Jesper Jensen vil være mere rundhåndet med spilletiden, så hun i højere grad kan være med til at præge det danske spil.

Mie Højlund er dog samtidig bevidst om, at hun – uanset hvad – næppe kommer til at toppe listen over flest minutter på banen.

»Jeg har snakket med Jesper, og han siger, at jeg selvfølgelig skal have en stor rolle (til VM, red.). Og at han også har fokus på, at jeg på nogle punkter er en … ikke skrøbelig spiller, men når jeg er på banen, så går jeg all in, og det kan være hårdt for kroppen,« siger 24-årige Mie Højlund og fortsætter:

»Min fysiske spillestil gør, at jeg får ret mange tæsk, og så kan kroppen godt blive træt, og det kan tage længere tid at restituere. Jeg har også lært med tiden, at hvis jeg spiller 45 minutter på fuldt skrald, så kan jeg godt gå ned de sidste 15 minutter, fordi jeg har fået mange tæsk og slag. Derfor har Jesper meget fokus på, at jeg får nogle pauser og ikke bliver slidt og falder ud til sidst, når det hele skal afgøres.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Det kan for eksempel være at blive skånet lidt i forsvaret, eller at jeg sidder nogle minutter på bænken for at være klar til senere. Men personligt håber jeg, at der venter flere spilleminutter end til den seneste slutrunde,« siger hun.

Helt konkret fik Mie Højlund lige godt 16 minutters spilletid pr. kamp under sidste års EM, og det er altså det tal, der gerne skulle bankes i vejret i Granollers.

Og Højlund forklarer, at hun nu føler, hun har mere at bidrage med til landsholdets spil end tidligere. Bagspilleren har nemlig - blandt andet efter samtaler med Jesper Jensen og Lars Jørgensen – haft specifikke fokuspunkter, som hun skulle blive bedre til.

»Det har blandt andet handlet om, at jeg skulle få mere blik for assistspillet og ikke være lige så meget ‘kamikaze’ hele tiden. Jeg har været vant til, at hvis jeg blev sat ind, så var det med fokus på den og den duel, og så kørte jeg bare på med 110 procent, og så har jeg ikke haft blik for, om stregen eller fløjen var fri. Så kørte jeg bare mod mål.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Nu er der heldigvis åbnet lidt for skyklapperne og lidt mere blik for, om folk er frie. For ofte trækker jeg mange til mig, og så handler det om at slippe bolden videre. Jeg håber, jeg kan vise, at jeg har rykket mig på det punkt, og at det viser sig lidt i antallet af spilleminutter.«

»Jeg har hele tiden fået at vide, at den del af mit spil nok skulle komme med alderen. Det har jeg ikke troet på – jeg er bare kamikaze hele tiden, har jeg tænkt, haha. Men de har jo ret, for jeg synes, jeg er blevet bedre til det,« siger Mie Højlund, som i sommer blev dansk mester for første gang.

Efter flere år med tårnhøje forventninger lykkedes det nemlig endelig Odense at stryge helt til tops og vinde DM-guldet. Og det har løftet både Højlund og holdkammeraterne – og det er noget, hun håber, hun kan tage med ind på landsholdet.

»Det har løsnet op og gjort, at både jeg og vi som hold kan spille mere frit i Odense. Der er ikke lige så meget pres på, for at vi skal vinde guld – for det har vi gjort nu. Og i forhold til landsholdet har det givet mig en følelse af, at det kan sgu godt lade sig gøre på trods af fortidens spøgelser, og at det i mange år har været lige ved og næsten. At vi ikke behøver gentage fejlene, selvom vi har gjort det i de sidste fem år,« lyder det fra en optimistisk Mie Højlund.