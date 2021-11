Emil Jakobsen har – ufrivilligt – været genstand for en del debat op til denne uges landsholdssamling.

Årsagen er, at Joachim Boldsen har skudt med skarpt mod udtagelsen af venstre fløjen, som er røget på bænken efter sit skifte til Flensburg-Handewitt.

Den tidligere landsholdsstjerne har blandt andet kaldt det for ‘sindssygt’ at udtage Emil Jakobsen, ligesom Boldsen mener, at Nikolaj Jacobsen ‘pisser på de andre’ danske venstre fløje med sit valg.

Kritikken gør dog ikke det store indtryk på Emil Jakobsen.

»Det lægger jeg ikke så meget i. Man har sine forskellige meninger og holdninger, og det skal der jo ikke grædes snot over. Det må han gerne synes,« siger han og fortsætter:

»Jeg er bare glad for, at Nikolaj har tillid til mig, selv om jeg ikke spiller så meget. Det sætter jeg mega meget pris på. Hvad Boldsen eller en anden udtaler, det lægger jeg ikke så meget vægt på. De er jo eksperter og skal gå op i sådan nogle ting.«

Emil Jakobsen erkender dog, at han også selv har været bekymret for, om den manglende spilletid ville koste ham en plads på landsholdet, der er samlet i denne uge for at spille Golden League i Norge.

»Jeg savner da at spille, og jeg var da også lidt nervøs for, om jeg ikke kom med her, fordi jeg ikke spiller… Men altså... Jeg er sikker på, det nok skal komme,« siger Emil Jakobsen.

Den hurtige fløjspiller skiftede i sommer GOG ud med Flensburg-Handewitt, men i den tyske storklub har han stået i skyggen af stjernen Hampus Wanne. Og selvom Emil Jakobsen savner at spille, så understreger han, at han har forståelse for situationen.

»Det har selvfølgelig været lidt træls. Jeg spiller håndbold, fordi jeg gerne vil spille – og ikke sidde på bænken. Men jeg har haft 100 procent forståelse for det, for Hampus rider på en vild bølge, som han bare skal blive ved med at ride på. Og så er det dejligt, at jeg kan spille i Champions League i ny og næ.«

»Men jeg er sikker på, det nok skal komme, og jeg tager det stille og roligt. Jeg får heldigvis god træning og har to klassemålmænd, som jeg kan skyde på hver dag til træning. Og holdet er mega nice, og drengene har taget rigtig godt imod mig, så jeg er rigtig glad for mit skifte til Flensburg.«

Emil Jakobsen får – formentlig – mulighed for kamptræning senere i denne uge, når de danske verdensmestre møder Norge, Frankrig og Holland.