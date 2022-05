Efter ti forrygende år i Paris siger den danske håndboldstjerne Mikkel Hansen farvel til PSG og goddag til Aalborg Håndbold, som han skifter til denne sommer.

Men nogle gange ender historien ikke helt, som man havde drømt om.

Hansen blev i marts ramt af en blodprop i lungerne som følge af en knæoperation, og det betyder, at han ikke kommer til at spille mere håndbold i Frankrig i denne omgang.

Det er ikke helt den afsked, hverken PSG eller Hansen selv havde drømt om. Men der er godt nyt fra Frankrig, hvor Hansen er i fuld gang med sin genoptræning.

Thierry Omeyer, sportsdirektør i PSG, hylder Mikkel Hansen. Foto: Frank Molter

Det fortæller PSG-sportsdirektør og fransk landsholdslegende Thierry Omeyer til B.T.

»Han fortsætter sin genoptræning, og det gør han resten af sæsonen. Det er ikke noget problem for ham at træne. Det eneste problem er, at han ikke må spille håndbold. Han må ikke have fysisk kontakt på banen. Men han må gerne løbe, arbejde på fysikken og træne lidt afleveringer,« lyder den opløftende melding fra Omeyer, der fortæller, at klubbens læge og Hansen er i tæt dialog.

Omeyer ærgrer sig dog over, at Hansen ikke kan sige farvel på banen, men på den anden side er han glad for, at det går fremad med superstjernen, som efterlader et kæmpe aftryk i Paris.

»Det er helt klart en skam, at han ikke kan spille for os i sine sidste måneder i Paris efter ti år. Det ville vi gerne have ønsket for både ham og klubben, at han kunne spille en sidste kamp, inden han skal til Aalborg. Det er gået anderledes, end vi havde håbet på, men det vigtigste er, at han kommer godt igen efter sin operation. Og lige nu er alt okay,« siger han.

Hansen kom til Paris i 2012, hvor han har spillet en stor rolle i klubbens succes med sit bidrag til i alt otte mesterskaber, fire pokaltitler og meget mere. De fleste af dem med Thierry Omeyer nede i PSG-målet.

»Ti år er meget lang tid. Mikkel var den første store stjerne, der kom til Paris i 2012. Han var med til at bygge projektet op. Det er skønt at se, at han har haft ti gode år i Paris, og derfor er det helt forståeligt, at han vil hjem til Danmark efter så mange år i udlandet,« siger han og fortsætter:

»Han vil altid forblive i fansenes hukommelse og her hos os i klubben. Han har udrettet store ting med os. Han var en del af alle titlerne i de ti år, og jeg er glad for, jeg selv har været med til at vinde nogle af dem med ham, fordi han er en fyr, der giver alt på banen,« siger Omeyer.



Franskmanden har foruden at have Hansen som holdkammerat også stået over for danskeren et utal af gange, når Frankrig og Danmark har kæmpet om de store titler i drabelige dueller.

Efter ti år i klubben er Mikkel Hansen færdig i PSG. Foto: INA FASSBENDER

»Det er jo selvfølgelig fedt at have ham på sit hold, han er en verdensklassespiller, men jeg nødt at spille imod ham. Som keeper ville jeg gerne stå over for de bedste. Det var en stor udfordring at stå over for ham, og det kunne jeg godt lide. Der var altid hård kamp imellem os, når vi mødtes med landsholdene,« griner Omeyer.

Og når Hansen og familien har pakket sine ting ned i Paris og vendt næsen hjem mod Danmark, kan Omeyer og PSG kigge på trofæskabet og huske Hansens store indvirkning på fransk håndbold. Og en brandvarm arm, der kan hjemsøge selv de bedste keepere i Omeyer-klassen.

»Jeg kan huske flere kampe, hvor jeg har stået med følelsen af, at han kunne blive ved med at score, som det passede ham fra ethvert sted på banen. Jeg husker specielt en kamp i Veszprem, hvor jeg mener, han scorede 15 mål. Det var lige præcis det, han har stået for som angrebsspiller. Han har sådan én arm, når den er varm. Den har altid gjort det svært for keeperne,« siger Omeyer med et smil.

34-årige Mikkel Hansen skifter hjem til Aalborg Håndbold på en treårig kontrakt.