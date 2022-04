Sådan!

Den danske håndboldstjerne Mikkel Hansen deler lørdag særdeles glædeligt nyt på sin Instagram.

I marts var landsholdets helt store profil igennem en noget chokerende oplevelse, da han blev ramt af en blodprop i lungerne efter en knæoperation.

Mikkel Hansen blev meldt færdig for sæsonen i franske PSG, men nu deler han et billede af, at han er tilbage i træning og har startet rejsen mod et comeback - den starter på løbebåndet, viser billedet.

Mikkel Hansen skrev i marts til sine følgere på Instagram om det store chok, som blodproppen medførte.

»Tak for alle jeres varmende beskeder og tanker. Det betyder meget for mig.«

»Selvfølgelig har min familie og jeg fået lidt af et chok, men jeg har det godt under omstændighederne, og jeg er omgivet af gode folk,« lød det fra Hansen, der sluttede sin besked:

»Nu vil jeg hvile mig og bruge noget tid med familien, og så starte min genoptræning så snart som muligt.«

Det lader altså til at være nu, hvor den danske stjerne er tilbage på løbebåndet.

Her skal han gøre sig klar til at vende hjem til dansk håndbold til sommer, når han fra den kommende sæson tørner ud for Aalborg Håndbold - men det vides endnu ikke, hvornår Mikkel Hansen er klar til at komme i kamp igen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Mikkel Hansen.