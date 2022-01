Det danske landshold har været ét af de få lande ved EM, der stort set har været forskånet for coronasmitte – indtil videre.

Kun fløjspilleren Hans Lindberg og en kommunikationsmedarbejder er lige nu i isolation på grund af positive pcr-test. Og netop det lave antal af smittetilfælde kan blandt andet skyldes et helt særligt tiltag.

Et tiltag, som kun det danske landshold har gjort brug af ved slutrunden i Ungarn og Slovakiet.

Helt konkret drejer det sig om nogle lamper. Nærmere bestemt UV-lamper, som er skabt til at bekæmpe multiresistente bakterier – herunder coronavirus i luften i et rum. Lamperne er fra det danske firma UV Medico.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Noget, som med tanke på det gigantiske coronakaos, der har hersket ved slutrunden indtil videre, tyder på at have været en god idé.

»Det er jo et af mange mindre tiltag, vi har foretaget for at optimere coronasituationen. Vi fik muligheden for at bruge dem, og så kunne vi godt se ideen i at placere dem i vores opholdsrum samt omklædningsrum. Det er én af de små finesser, vi arbejder med,« siger sportschef i Dansk Håndbold Forbund Morten Henriksen til B.T.

Han oplyser videre, at den danske EM-lejr har medbragt 10-12 UV-lamper, som bliver brugt flittigt på spillerhotellet:

»Der står seks lamper i vores fælles opholdsrum, og så er der et par stykker i det omklædningsrum, vi bruger. De lyser uafbrudt om dagen. Hvis vi skulle have en smittet, så kan de forhåbentlig hjælpe lidt på problemet i rummet.«

Men hånden på hjertet. Tror du, det har haft en betydning for, at I ikke har flere coronatilfælde?

»Det skal jeg ikke kloge mig på. Jeg tror, det er et sammensurium af mange ting. Det primære er jo, at spillerne opfører sig, som de gør. Hernede er vi yderst forsigtige, og vi farer ikke rundt eller hilser på folk.«

»Der er mange ting, der spiller ind, men at sige, det lige nøjagtig er UV-lampernes skyld, det er nok at køre det for meget op. Men alt, hvad vi gør, spiller ind.«

Kan du forstå, hvis folk tænker, det her blot er én stor tilfældighed?

»Ja, i lige præcis det her tilfælde med lamperne. Men jeg kan ikke forstå, hvis folk tænker, det hele bare er held, at vi kun har haft så få smittetilfælde. Jeg tror på, at vi har nogle gode folk omkring os og en masse risikovurderinger, der hjælper os rigtig meget.«

Mens Morten Henriksen har sværere ved at vurdere effekten af de mange UV-lamper, er Thorkild Sørensen, der er professor emeritus ved Afdeling For Epidemiologi ved Københavns Universitet, mere præcis.

»Det lyder som en rigtig god idé. Man har jo formået at konstruere nogle lamper de senere år, der formår ikke at ødelægge hudens dna hos mennesker, men som derimod kun ødelægger virus. Specielt virus, der svæver rundt i luften i et lokale,« siger han til B.T.

Netop derfor er det på ingen måde utænkeligt, at ideen med lamperne kan vise sig at være guld værd i sidste ende.

Behandlerrum i den danske EM-lejr, hvor UV-lamperne fra UV Medico er i brug. Foto: Morten Henriksen Vis mere Behandlerrum i den danske EM-lejr, hvor UV-lamperne fra UV Medico er i brug. Foto: Morten Henriksen

»Det er svært at bevise, at det har haft en direkte effekt, men det er helt klart overvejende sandsynligt, at det har virket for dem,« fortæller Thorkild Sørensen og afslutter:

»Jeg kan dog godt forstå, at folk måske tænker, det blot er en tilfældighed, for de danske spillere har jo også taget mange andre forholdsregler for at undgå smitte, men det er da påfaldende, at de har klaret sig så godt – med UV-lamper.«

EM-slutrunden har siden første dag konstateret over 80 smittetilfælde blandt spillere og stab på tværs af landene.

Danmark spiller onsdag aften mod Frankrig i den sidste kamp i mellemrunden, inden semifinalen venter fredag.