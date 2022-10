Lyt til artiklen

De kørte fra Aarhus tidlig morgen for at spille 1. divisionskamp i København lørdag eftermiddag.

Men netop som Aarhus HC's herrehold var trådt ind på Ajax Københavns hjemmebane, Bavnehøj Hallen på Vesterbro i København, ja, så fik aarhusianerne den melding, at kampen ikke kunne gennemføres, fordi Ajax København-spillerne ikke var forsikret.

Og så måtte de uden en kamp i benene sætte sig i bussen og køre hjem til Jylland igen.

Den situation får klubbens sportslige ansvarlige Peter Bredsforff-Larsen op i det røde felt, for han er træt af, at Ajax Københavns store problemer fortsætter.

»Det er bare trist, at der bliver ved med at komme pinlige historier ud af Bavnehøj Hallen. Det er alle i dansk håndbold kede af,« siger Bredsdorff-Larsen til B.T. lørdag eftermiddag.

Han var ikke selv med i bussen, der måtte køre hele vejen til København blot for at få en lang næse af Ajax København, som ellers havde bebudet, at klubben trods store økonomiske problemer var klar til kamp.

Og derfor vil han have set på reglerne for, hvornår formalia omkring en kamp bør være på plads.

»Helt konkret er der nu også brug for, at vi får genbesøgt reglerne for, hvornår man skal have styr på formalia i forhold til at være klar til en kamp - hvornår skal de være på plads?«

»Dansk Håndbold skal selvfølgelig have undskyldningen, at det her ikke er noget, der normalt sker. Men vi havde et helt hold af håbefulde spillere klar til at spille i Bavnehøj Hallen, og det er håbløst i sig selv, at det kan ske.«

Årsagen til, at Ajax København ikke kunne stille op til start lørdag skal findes i en skrantende økonomi i klubben.

I begyndelsen af september meldte Ajax København ud, at man var tvunget til at skrabe 1,5 til 1,8 millioner sammen for at undgå en konkurs - en konkurs, som blandt andet truede, fordi klubbens spillere ikke var forsikret i tilstrækkelig grad.

Og det er de altså heller ikke endnu lørdag, selvom klubbens formand Henrik Ritlov havde garanteret, at nye betalinger fredag ville gøre Ajax København klar til kamp.

De betalinger gik i stedet til gæld til et andet forsikringsselskab, siger han til TV 2 Sport, hvorfor Ajax København-spillerne blev anbefalet ikke at gå på banen af Håndspillerforeningen.

Peter Bredsdorff-Larsen mener, at Ajax Københavns nuværende situation ikke gør noget godt for dansk håndbold.

»Det helt store problem i det her, det er, at Ajax København har så lidt styr på det. Det er rigtig ærgerligt - for Ajax selv, for herreholdet i Ajax og for dansk håndbold generelt. Det er vi slet ikke stolte over,« siger en ærgerlig Aarhus HC-leder.

Det er endnu uvist, hvad konsekvensen af dagens aflysning bliver.