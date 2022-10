Lyt til artiklen

Der bliver ikke nogen kamp mellem Ajax København og Aarhus HC i 1. division lørdag eftermiddag.

Hjemmeholdet fra Ajax København, der befinder sig i store økonomiske problemer, har ikke nået at forsikre sine spillere inden kampstart, og derfor kan de lørdag ikke stille til start.

Det bekræfter Håndboldspillerforeningen overfor TV 2 Sport.

»Der er ikke styr på arbejdsskadeforsikringen, så vi har anbefalet spillerne ikke at gå på banen,« siger foreningens direktør Torben Vinther til TV 2 Sport og kalder dagens udvikling for 'tragisk'.

Aflysningen kommer altså kort før kampstart klokken 14:30, hvorfor Aarhus-spillerne allerede befandt sig i Bavnehøjhallen på Vesterbro i København.

Ajax København er i så store økonomiske problemer, at man i begyndelsen af september kunne fortælle, at man var truet af konkurs og derfor skulle skrabe omkring 1,5 millioner kroner sammen.

Derudover var det altså også problemerne med spillernes forsikring, der fik Skattestyrelsen til at indgive konkursbegæring mod klubben.

Og det er der endnu ikke styr på.

Overfor TV 2 Sport fortalte formand og ejer af selskabet bag Ajax København ellers, at forsikringerne var betalt, men lørdag siger han, at fredagens betaling i stedet gik til gæld i et andet forsikringsselskab.

Hvad konsekvensen af dagens aflysning bliver er endnu ukendt.