Det var en af Jesper Jensens egne spillere fra Team Esbjerg, der knuste den danske VM-drøm fredag aften.

Men landstræneren havde alligevel overskud til at sende en besked af sted til blandt andet Henny Reistad, der scorede vanvittige 15 mål.

»Jeg har lykønsket alle mine norske spillere,« siger Jensen.

Hvad skrev du til Reistad? At hun kommer på bænken til næste kamp?

Henny Reistad var en monster mod Danmark.

»Nej, det gør hun nok ikke. Men det holder vi for os selv,« lyder det fra landstræneren, der har et bud på, hvad der kunne være gjort anderledes mod Norge.

»Jeg skulle have bundet Hennys ankler sammen,« smiler han og fortsætter:

»Når man taber, er der altid ting, man kunne have gjort anderledes. Jeg har sagt til spillerne, at vi skal passe på med, at vi ikke bebrejder os selv for meget,« siger han.

Nu gælder det så bronzekampen søndag mod Sverige, hvor han står over for Tomas Axnér, der skal overtage for Jensen i Esbjerg til sommer.

Svenskerne fik lammetæv af Frankrig i semifinalen.

»Det er hurtigere for Sverige at komme ovenpå, tror jeg, fordi de vil gerne ud og rense kroppen. Jeg er nok mere stolt over nederlaget, end jeg ville være, hvis jeg havde det, Axnér har. Men de er nok ligeglade med, hvordan de tabte semifinalen, hvis de vinder bronzekampen,« lyder det.

